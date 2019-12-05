傳唱片公司杯葛《願榮光歸香港》 「叱咤樂壇流行榜」頒獎被取消

商業電台昨日以安全為由宣布取消《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。（圖擷取自商業電台臉書粉絲專頁）

2019-12-05 10:18:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港商業電台原訂於明年1月1日舉行《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，商業電台昨日以安全為由宣布取消，港媒報導，傳出是因為有5間唱片公司聯手杯葛反送中《願榮光歸香港》，表明不派歌手出席典禮，又害怕頒獎典禮現場可能出現不可預期狀況，商業電台才會取消頒獎典禮。

商業電台昨日宣布，為確保頒獎典禮當天與會者在場內及場外的安全，在努力研究過後仍未找到最適合方案，因此只好取消頒獎典禮，未來將以其他形式頒發43個獎項，原本的最受喜愛男女歌手及組合獎項，未來會如常投票，「最受喜愛的歌曲」獎項原本是選出「最後5強」在頒獎禮現場由觀眾一人一票選出，改為12月23日至27日在網路投票。

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根據香港《明報》報導，許多網友都期待《願榮光歸香港》能夠獲得《叱咤樂壇流行榜》中「最受喜愛的歌曲」獎項，有5間唱片公司傳出對此施壓採杯葛行動，表明不派歌手出席頒獎典禮，雖然《願榮光歸香港》廣受網友喜愛，但電台DJ並未播放這首歌，所以《願榮光歸香港》並無上榜資格。

然而無論《願榮光歸香港》是否有機會得獎，頒獎典禮也有可能出現許多不可預測的舉動，近年來不少香港歌手表態做「護旗手」，被香港網友封為「樂壇建制派」，另外也有部分歌手會因為政治取向缺席頒獎典禮，也成為頒獎典禮取消的原因之一。

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