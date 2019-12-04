狠夫逼吞婚戒後爆打 妻赤裸慘死

30歲的露西（Lucy-Anne Rushton）在6月時被已分居的丈夫戴森（Shaun Dyson）在自家中殘忍殺害，她的胸腔被踩爛，而當時還有小孩在家中。（圖擷取自Lucy Rushton的臉書）

2019-12-05 00:45:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國漢普郡（Hampshire）發生一起可怕的情殺案件，30歲的露西（Lucy-Anne Rushton）與28歲的老公戴森（Shaun Dyson）已經分居6個月，但戴森的猜忌卻越來越嚴重。今年6月時戴森發現露西的前男友打電話給她後，竟在露西自家中將她殘忍殺害，而當時還有小孩在家中。

綜合外媒報導，露西與戴森2014年結婚，但目前已經分居6個月。6月23日戴森發現露西的前男友打電話給她後，妒火一發不可收拾，他說「反正我們已經不在一起了」，並強逼露西吞下結婚戒指後，他一腳接著一腳地痛踹露西。

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事後戴森還鎮定地打電話呼叫救護車，救護人員還詢問他能否執行CPR（心肺復甦術）但他回答自己已經做過CPR，現在要睡了。當救護人員趕到現場時，他們在床上發現一絲不掛的露西已經死亡，而報案的戴森則無影無蹤。救護人員發現，露西的肋骨與胸骨嚴重骨折，肺部已經萎縮，胸腔整個被打爛，死狀悽慘。

露西死後，戴森曾通知警察與家人朋友露西的死訊，但他的說詞是自己向露西潑水要叫醒她，結果露西溺死了。露西的脖子上有勒痕則是他激烈性行為留下的。他還說，擔心自己會坐牢。

起訴的檢察官瓊斯（Simon Jones）表示，露西死前的一晚遭到嚴重且長時間的毆打，胸腔被不停地踩踏、跳擊，導致傷勢嚴重死亡。檢察官表示，露西曾向朋友透露老公有意殺死她。瓊斯也在法庭上公布了一支2018年9月的旅館監視器畫面，畫面中顯示戴森對妻子拳打腳踢，還朝她吐痰。但當時警方到場後，露西否認一事，導致警方對戴森的家暴傾向一無所知。露西的媽媽表示，曾經在跟女兒視訊時看到女兒被打，另一名友人也說自己看到露西被勒到昏倒過。

根據小孩的證詞，當晚他看到戴森叫露西把戒指吞下去。但露西並沒有照做，只是把戒指放在嘴裡。後來他睡醒後看到戴森冷靜地毆打著露西，他聽到露西的哭喊。經過警方搜索，他們在樓梯間發現戒指。但戴森否認謀殺露西，僅承認自己過失殺人，目前全案仍在審判中。

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