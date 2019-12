軍武新知》美在敘利亞疑使用神秘「忍者」飛彈 狙殺2聖戰份子

2019-12-04 16:49:10

〔即時新聞/綜合報導〕據消息稱,美軍3日在敘利亞西北部城市阿特梅(Atme)空襲了一輛小貨車,擊殺2名伊斯蘭聖戰份子,地點距離伊斯蘭國(ISIS)最高領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)斃命的藏身處僅相差約16公里,且美軍疑似使用了神秘的「忍者」飛彈,以刀刃代替爆炸殲滅目標。

綜合外媒報導,美軍在這次空襲中,使用了AGM-114R9X飛彈,俗稱「忍者」飛彈,它是地獄火飛彈(AGM-114)的改良型,其特點在於,它是以彈出的6片刀刃來摧毀目標,而非傳統的爆炸彈頭,且可以穿透建築物以及車身,擊殺藏匿其中的目標人物。美軍開發這款飛彈的緣由,是要降低平民死傷,避免非目標人物捲入爆炸中。

報導指出,目前尚不清楚2名死者的身份,推測其中一人是屬於沙姆解放組織(Hayat Tahrir Al Sham),該組織於2017年從基地組織分離出來,活躍於敘利亞內戰。

根據上傳到社群媒體的現場照片顯示,該小貨車前座遭受巨大的破壞,但其他部分損壞不大,顯示美軍疑似使用「忍者」飛彈。有當地媒體稱,死者是被「搗爛」在車內,並非炸死。

根據報導,2017年2月蓋達組織的副手馬士禮(Abu Khayr al-Masri)在敘利亞城市馬斯塔瑪(Al-Mastumah)開車中,也疑似遭忍者飛彈攻擊殺死,現場情況跟這次空襲十分類似。

英國獨立調查網站「冒險者」(Bellingcat)的記者華特斯(Nick Waters)在推特上傳了一張照片,顯示車頂破洞口有被6片刀刃削過的痕跡,與傳聞中忍者飛彈的刀刃數目一致。

The international Coalition carried out an air strike near Atmeh, northwestern Idlib, apparently with the R9X Hellfire missile, which does not have an explosive charge. The areas is controlled by Hayat Tahrir al-Sham. More on the missile: https://t.co/GSDlirp2D2 pic.twitter.com/h1HnVU3qVJ