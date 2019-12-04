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軍武新知》美在敘利亞疑使用神秘「忍者」飛彈 狙殺2聖戰份子

美軍3日疑似使用了「忍者」飛彈，一款以刀刃代替爆炸摧毀目標的武器，在敘利亞擊殺了2名伊斯蘭聖戰份子。圖僅示意。（照片取自美國空軍網站）

美軍3日疑似使用了「忍者」飛彈，一款以刀刃代替爆炸摧毀目標的武器，在敘利亞擊殺了2名伊斯蘭聖戰份子。圖僅示意。（照片取自美國空軍網站）

2019-12-04 16:49:10

〔即時新聞／綜合報導〕據消息稱，美軍3日在敘利亞西北部城市阿特梅（Atme）空襲了一輛小貨車，擊殺2名伊斯蘭聖戰份子，地點距離伊斯蘭國（ISIS）最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）斃命的藏身處僅相差約16公里，且美軍疑似使用了神秘的「忍者」飛彈，以刀刃代替爆炸殲滅目標。

綜合外媒報導，美軍在這次空襲中，使用了AGM-114R9X飛彈，俗稱「忍者」飛彈，它是地獄火飛彈（AGM-114）的改良型，其特點在於，它是以彈出的6片刀刃來摧毀目標，而非傳統的爆炸彈頭，且可以穿透建築物以及車身，擊殺藏匿其中的目標人物。美軍開發這款飛彈的緣由，是要降低平民死傷，避免非目標人物捲入爆炸中。

報導指出，目前尚不清楚2名死者的身份，推測其中一人是屬於沙姆解放組織（Hayat Tahrir Al Sham），該組織於2017年從基地組織分離出來，活躍於敘利亞內戰。

根據上傳到社群媒體的現場照片顯示，該小貨車前座遭受巨大的破壞，但其他部分損壞不大，顯示美軍疑似使用「忍者」飛彈。有當地媒體稱，死者是被「搗爛」在車內，並非炸死。

根據報導，2017年2月蓋達組織的副手馬士禮（Abu Khayr al-Masri）在敘利亞城市馬斯塔瑪（Al-Mastumah）開車中，也疑似遭忍者飛彈攻擊殺死，現場情況跟這次空襲十分類似。

英國獨立調查網站「冒險者」（Bellingcat）的記者華特斯（Nick Waters）在推特上傳了一張照片，顯示車頂破洞口有被6片刀刃削過的痕跡，與傳聞中忍者飛彈的刀刃數目一致。

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