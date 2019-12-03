瀋陽30層高樓6分鐘燒成巨型火柱 當局稱無人傷亡

中國遼寧瀋陽市有兩座高約30層的住宅區昨晚發生大火，火勢從5樓往上迅速延燒，整座大樓在短時間內就燒成一根巨型火柱。（圖擷自網路，本報合成）

2019-12-03 08:21:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧瀋陽市有兩座高約30層的住宅區昨晚發生大火，火勢從5樓往上迅速延燒，整座大樓在短時間內就燒成一根巨型火柱。不過據當局指出，火勢已在3小時後得到控制，並稱無任何人員傷亡。

綜合中媒報導，昨晚約9點16分，瀋陽市消防隊獲報，指位於渾南區的兩座高層住宅公寓發生火警，據指起火點為SR新城102號樓的A座北側5樓，火勢從低層向高層迅速延燒，6分鐘內就燒上頂層，讓整座大樓陷於火海中，看上去就像一根巨型火柱，十分嚇人。從網路影片則可看到，大樓的外牆及保溫材料被火燒到掉落。

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當地消防單位出動47輛消防車和235名消防員到場撲救，雖然火勢兇猛，但消防單位稱，起火的是5樓及以上外牆，到場後已立即將樓房內的群眾疏散，298戶居民被轉移疏散，火勢在3小時後得到控制。有渾南區應急管理局的工作人員則指出，由於有車輛堵塞應急通道，消防未能及時救援，但並無任何人員傷亡。

中國網友對此則議論紛紛，許多人都批評「堵應及車道的車是不是要負法律責任」、「小區車道被堵，賠一半吧」、「把堵消防通道的車曝光」，也有一些網友質疑「哈哈，沒人傷亡，我信了」、「這是照著本子念的說法？也太生硬了」。

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中國遼寧瀋陽市有兩座高約30層的住宅區昨晚發生大火，火勢從5樓往上迅速延燒，整座大樓在短時間內就燒成一根巨型火柱。（圖擷自網路）

中國遼寧瀋陽市有兩座高約30層的住宅區昨晚發生大火，火勢從5樓往上迅速延燒，整座大樓在短時間內就燒成一根巨型火柱。（圖擷自網路）

中國遼寧瀋陽市有兩座高約30層的住宅區昨晚發生大火，火勢從5樓往上迅速延燒，整座大樓在短時間內就燒成一根巨型火柱。（圖擷自網路）

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