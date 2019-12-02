香港人反抗》婆婆跪地求饒遭警暴力推倒 港警司：不排除「無心」之過

香港昨（1）日「毋忘初心大遊行」傳出有婆婆跪地求饒，卻遭員警暴力推倒。對此港警公關科警司江永祥今（2）日回應稱，不排除警員是在「無心」的情況下推倒女士。（圖取自臉書 Ka Yau Ho）

2019-12-02 21:30:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，昨（1）日有市民發起「毋忘初心大遊行」，遭警方強力驅散，晚間港鐵尖東站傳出有婆婆跪地求饒，卻遭員警暴力推倒。對此，今（2）日港警公關科警司江永祥回應稱，不排除警員在「無心」的情況下推倒女士，並稱雙方皆有「手部動作」，呼籲市民不應阻礙警方工作。

香港昨（1）日「毋忘初心大遊行」，晚間港鐵尖東站傳出有員警將跪地求饒的白衣婆婆暴力推倒，過程被「香港眾志」常委何嘉柔目睹，並立刻上前照顧倒地撞到頭的婆婆。

請繼續往下閱讀...

起初該名婆婆堅持不要坐救護車，她向何嘉柔表示，自己是瞞著女兒跑出來遊行的，接到女兒的電話，她也故作鎮定地瞞騙自己還在家附近，也沒有穿白衣。最後婆婆雖然沒有被拘捕，但後腦因撞擊而小幅腫起，由急救員聯絡家人接走。

據《立場新聞》報導 ，港警公關科高級警司江永祥今（2）日在例行記者會上回應此事，稱員警和女士雙方皆有「手部動作」，不排除警員是在「無心」的情況下推倒女士。

江永祥表示，詳細情形尚待跟進，但他呼籲市民不要阻礙警方工作，江永祥說：「是否他們站在這，我們就不做工作？不會的。」他稱無論是路過的市民、記者、示威者，都不應阻礙警方工作，若蓄意阻擋而致身體碰撞，也是警方不願見到的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法