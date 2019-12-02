軍武新知》電磁彈射F-35C出擊？ 日本出雲改航艦概念圖曝光

去年日本政府宣布要將直升機護衛艦「出雲號」（前）改裝成航空母艦。後方為美軍航艦「雷根號」。（路透）

2019-12-02 13:55:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府去年底宣布要改造「出雲號」、「加賀號」這2艘出雲級直升機護衛艦，使其能成為航空母艦令各界關注，日前日本防務展上，美國通用原子公司（General Atomics）展出一張出雲級航艦概念圖，其設計引發討論。

據軍事網站《Defence Blog》報導，日本海上自衛隊出雲級直升機護衛艦「出雲號」、「加賀號」相繼於2015年3月、2017年3月服役，是目前海自最大軍艦，去年日本政府宣布將其改裝成航空母艦，令周圍國家關注；總部位於美國的航空系統公司「通用原子」（General Atomics），日前曝光出雲級改航艦概念圖。

請繼續往下閱讀...

「通用原子」為美國海軍航艦提供技術支援，美最新銳航艦「福特號」電磁發射器也是其所製造，所以出雲級改航艦概念圖一曝光立刻引發討論，根據概念圖，出雲級將改造成斜向甲板，設置攔阻索系統，以及2具電磁彈射器，使出雲級成為具有發射和回收艦載機的正規航空母艦。

而艦載機從預想的F-35B更升級為F-35C，F-35C為美軍航艦今年才服役的最新艦載機，其比F-35B體型略大，但武器掛載量和航程方面更強，另外還配置E-2C/D「鷹眼」空中預警機（E-2 Hawkeye）和V-22「魚鷹」傾斜旋翼機（V-22 Osprey），艦載機數量突破60架，超越中國航艦「遼寧號」。

總部位於美國的航空系統公司「通用原子」（General Atomics），日前曝光出雲級改航艦概念圖。（Defence Blog）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法