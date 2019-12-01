爆炸聲是戰鬥機音爆！ 倫敦深夜上千人夢中驚醒

英國皇家空軍戰鬥機「颱風」，深夜出勤造成音爆，導致上千名倫敦居民夢中驚醒。圖為示意圖。（美聯社）

2019-12-01 17:23:19

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦在當地時間凌晨4點傳出巨大的爆炸聲，吵醒了熟睡的居民，房屋晃動、屋外的汽車警報醒起並引發當地居民恐慌。倫敦警方已經確認了噪音來源，表示聲響是由戰鬥機的音爆引起的。

綜合外媒報導，在當地時間週日（1日）凌晨，倫敦居民被巨大的爆炸聲驚醒。民眾紛紛致推特上詢問是否發生爆炸事件，並有多名居民表示，整棟房屋都跟著爆炸聲搖晃。倫敦警方公開聲明，未接到任何爆炸事件的回報。在經確認後，倫敦警方也再發聲明表示，整個倫敦北部及周邊地區聽到的巨響是英國皇家空軍飛機音爆的結果，並多次強調民眾不需擔心。

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據報導，爆炸聲響是由兩架英國皇家空軍（Royal Air Force）戰鬥機「颱風」所造成。兩架「颱風」從林肯郡起飛，以攔截一架反應遲鈍的飛機。倫敦警方隨後證實，兩架皇家空軍的飛機，經批准以比聲速更快的速度飛行，超音速的飛行才導致了這次的音爆，驚醒上千名倫敦居民。

英國國防部表示，由於一架飛機在英國領空失去通訊，根據英國快速反應警報（Quick Reaction Alert），兩架空軍「颱風」戰鬥機於林肯郡起飛，被攔截的飛機恢復通訊後，「颱風」也隨即返回基地。

赫特福德郡（Hertfordshire）消防局也表示，在爆炸聲發生後，收到郡內大量的詢問電話。埃塞克斯郡（Essex）警方也表示接到上千通民眾來電。

倫敦警方在推特發表聲明，爆炸聲響是因戰鬥機造成。（圖擷自倫敦警察廳官方推特@metpoliceuk）

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