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日本東京最好拉麵店是哪間？ AI給出了答案

日本新創公司運用AI人工智慧分析東京各家拉麵店的評價，評選出來的第一名就是秋葉原附近的青島ラーメン。（圖擷自Google街景）

日本新創公司運用AI人工智慧分析東京各家拉麵店的評價，評選出來的第一名就是秋葉原附近的青島ラーメン。（圖擷自Google街景）

2019-12-01 16:07:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾出國首選就是日本，除了參訪觀光景點、購物之外，另一個重點就是享用美食了。不過東京拉麵店那麼多間，到底哪間才是最好的？這個問題不用想破頭腦，因為AI人工智慧已給出了答案。

《CNN》報導，新創公司TDAI Lab主打著用AI算法來解決各種問題，在其推出的Wise Review人工智慧服務中，分析了4000多則拉麵餐廳的評論，而且只有在Google上至少有100則評論、今年1月以來至少有5則不同評論的店家才會列入評選。

在過程中，AI人工智慧會自動檢測不可靠的評論，例如黑粉（專門詆毀店家）或買來的網軍留言，灌水的評論也會被無視，譬如把店家的餐點說明直接複製上去等等。

最後東京秋葉原附近的青島ラーメン被Wise Review評定為東京最佳拉麵店，在此之前，青島ラーメン於Google的排名是第13位，不過民眾對結果並不驚訝，因為這間只有9人位置的店家總是排著長長的人龍。

AI給出的第2名則是位於東京西部的ラーメン二郎 ひばりヶ丘駅前店，這間店過去在Google上排名第1。接下來3至5名分別是港區的ラーメン二郎三田本店、八王子的もつけ、新宿的らぁ麺はやし田。

目前，Wise Review僅提供日語版本，不過上面已包含了1000多家拉麵店，前往東京的旅客可以隨時使用它找到附近的美食店，並根據碗的顏色確認排名，紅碗表示餐廳在前100名，黃碗則在101至200名當中。若不想只參照AI評分，裡面也列出了原始評價，旅客可以交互參考再決定。

Wise Review下個目標是擴展到各種有網路評論的店家，例如日本各地都有的居酒屋等等，這種技術還能跳脫餐廳到其他領域，包括飯店或醫院都是能夠用AI審查評論的對象。

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