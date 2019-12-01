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好痛！警出勤被當成嫌犯 遭警犬狂咬鼠蹊部

美國堪薩斯州一名警官出勤時遭警犬誤咬鼠蹊部、大腿、手腕等部位，近來和地方政府達成和解。美國警犬示意圖。（法新社）

美國堪薩斯州一名警官出勤時遭警犬誤咬鼠蹊部、大腿、手腕等部位，近來和地方政府達成和解。美國警犬示意圖。（法新社）

2019-12-01 13:03:59

〔即時新聞／綜合報導〕有夠衰！美國堪薩斯州威奇托（Wichita）警官托曼（Nathan Toman）2017年出勤時，遭K-9警犬誤咬鼠蹊部、大腿、手腕等部位，近來和地方政府達成和解，獲得3.75萬美元（約新台幣114.5萬元）的賠償。

據《美聯社》報導，托曼當時出勤處理一樁入室竊盜案，搜查了樓房和地下室後都找不到嫌犯，懷疑竊賊可能躲在只能爬行進入的空間內，警方便在入口處喊聲卻沒得到任何回應。

托曼從那處狹窄空間退出後，警犬隊警員辛內特（Sarah Sinnett）瞄到了嫌犯就在裡面，因此命令歹徒趕緊出來投降，托曼聞聲立即擺好架式準備應對爬出來的竊賊，沒想到他這時正好站在警犬前面，處於待命階段狗狗隨即撲上去狠咬托曼。

儘管警犬隊立即下指令讓狗狗脫離戰鬥，但幾秒鐘的時間托曼就被咬得遍體鱗傷了。不知是否巧合，咬人警犬的負責人辛內特，2014年執勤時也曾被警犬攻擊，當時一名警官與持開山刀的男子搏鬥後，下令自己的警犬可自行展開攻擊，結果旁邊的辛內特就被咬住左大腿，後來辛內特得到6.7萬美元（約新台幣204.5萬元）賠償。

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