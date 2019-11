中國大使：中國沒有政治犯 人民自由又幸福

2019-11-30 13:51:39

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐英國大使劉曉明最近接受訪問時表示,中國沒有政治犯,入獄服刑的人都是因為違反中國法律。他還強調,「在中國,人民是很自由、很幸福的。」

劉曉明26日接受《英國廣播公司》(BBC)的節目《尖銳對話》(HARDtalk)主持人薩克(Stephen Sackur)訪問,被問到中國為什麼有政治犯?劉曉明回說,中國沒有政治犯,沒有人是因為不同政見入獄,入獄服刑者都是因為違反了中國法。薩克質疑,「中國的法律事實上阻止政治反對派存在,誰不和黨保持一致,就是違法。過去2或3年,中國加大了對社會各種思想、行動的監控。」

劉曉明氣憤說「我來問問你,英國有多少監視器?」薩克回「沒有中國那麼多。英國並不是世界上擁有監視器最多的國家。」劉曉明說「你怎麼解釋英國人均監視器數量非常多的情況?」

薩克表示,「我想說的是,中國監視器數量達到每2人一個,中國人口有14億,這是一個難以想像的被監控的社會。為什麼要進行監控?」劉曉明不以為然的說「你去過中國嗎?」薩克說「去過。大約3年前。」

劉曉明強調,「在中國,人民是很自由、很幸福的,難道你沒有感受到嗎?你認為中國人民處於被壓迫、被恐嚇的狀態並且有很多不滿嗎?在中國,你到處都能看到人們的笑臉。當然,任何社會都會有人有不滿,但中國人民有表達意見的管道。我們有人民代表大會和政治協商制度。你認為,中國沒有街頭政治,所以中國就沒有民主。但是,中國的民主是中國特色的民主。你們不能用自己的標準去評判別的國家,就像我們不用自己的標準來評斷你們。」

We’re not frightened of any dissent. There is no political prisoner in China. People will not be put behind the bars just because of their thoughts. The people are put behind the bars because they have violated the law in China. pic.twitter.com/BvfnyvNEKX