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中國大使：中國沒有政治犯 人民自由又幸福

中國駐英國大使劉曉明最近接受訪問時表示，中國沒有政治犯，入獄服刑的人都是因為違反中國法律。（法新社資料照）

中國駐英國大使劉曉明最近接受訪問時表示，中國沒有政治犯，入獄服刑的人都是因為違反中國法律。（法新社資料照）

2019-11-30 13:51:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐英國大使劉曉明最近接受訪問時表示，中國沒有政治犯，入獄服刑的人都是因為違反中國法律。他還強調，「在中國，人民是很自由、很幸福的。」

劉曉明26日接受《英國廣播公司》（BBC）的節目《尖銳對話》（HARDtalk）主持人薩克（Stephen Sackur）訪問，被問到中國為什麼有政治犯？劉曉明回說，中國沒有政治犯，沒有人是因為不同政見入獄，入獄服刑者都是因為違反了中國法。薩克質疑，「中國的法律事實上阻止政治反對派存在，誰不和黨保持一致，就是違法。過去2或3年，中國加大了對社會各種思想、行動的監控。」

劉曉明氣憤說「我來問問你，英國有多少監視器？」薩克回「沒有中國那麼多。英國並不是世界上擁有監視器最多的國家。」劉曉明說「你怎麼解釋英國人均監視器數量非常多的情況？」

薩克表示，「我想說的是，中國監視器數量達到每2人一個，中國人口有14億，這是一個難以想像的被監控的社會。為什麼要進行監控？」劉曉明不以為然的說「你去過中國嗎？」薩克說「去過。大約3年前。」

劉曉明強調，「在中國，人民是很自由、很幸福的，難道你沒有感受到嗎？你認為中國人民處於被壓迫、被恐嚇的狀態並且有很多不滿嗎？在中國，你到處都能看到人們的笑臉。當然，任何社會都會有人有不滿，但中國人民有表達意見的管道。我們有人民代表大會和政治協商制度。你認為，中國沒有街頭政治，所以中國就沒有民主。但是，中國的民主是中國特色的民主。你們不能用自己的標準去評判別的國家，就像我們不用自己的標準來評斷你們。」

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