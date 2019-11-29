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濫用美國實習計畫！ 外媒爆14家空殼公司 99％是中國人

外媒調查發現，美國有14間公司涉及讓外籍生「假實習真居留」的嫌疑，藉此收取不法利益，而在這些空殼公司中，透過OPT實習計畫受雇入內的，高達99％是中國人。（路透）

外媒調查發現，美國有14間公司涉及讓外籍生「假實習真居留」的嫌疑，藉此收取不法利益，而在這些空殼公司中，透過OPT實習計畫受雇入內的，高達99％是中國人。（路透）

2019-11-29 20:49:30

〔即時新聞／綜合報導〕經過多個月調查，外媒發現，數千名在美國大學畢業的外籍生，可能藉由謊報在空殼公司工作來非法逾期滯留當地。一般狀況下，外籍生可以透過「OPT」實習計畫進入各大企業，然而外媒卻從中查出14間可疑公司，至於，透過OPT計畫進到這些疑似空殼公司的，高達99％是中國人。

NBC Bay Area》報導，OPT計畫可以讓外國學生在美國工作最多長達3年，如無OPT雇用，持F-1簽證的學生必須要在畢業後的60天返回本國。OPT計畫的雇主包括亞馬遜、FaceBook、Google及蘋果，但也不乏業務性質曖昧不明的公司。

報導指出，經過聯繫及調查，發現有14間公司涉嫌讓外籍生「假實習真居留」，並從中收取不法利益。這些公司不是無法順利聯絡到人，就是將總部設在單戶住宅、豪華公寓上層或共享工作空間，其中，利用OPT計畫進來的有99％是中國人。

事實上，早在4月，一間名叫「Findrem」公司的華人執行長黃薇雲（Weiyun "Kelly" Huang，音譯）已被逮捕，因她涉嫌用假文件讓2500名中國生延長在美的時間，獲得200萬美元不法利益。政府官員表示，大多數以OPT計畫進入「Findrem」公司的學生，很可能只是想要拉長自己能在美國尋找正當工作的時間。

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