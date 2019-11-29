慟！阿爾巴尼亞強震攀升至46死 母親與3幼兒皆喪命

阿爾巴尼亞強震後死亡人數攀升，目前已有46人罹難，其中一處民宅更有母親和3幼兒一同喪命。（法新社）

2019-11-29 09:54:13

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾巴尼亞於26日發生規模6.4強震，自1979年造成40人喪命的地牛翻身以後，該國已40年未有民眾於地震中罹難，因此相關防災救災準備並不充分，目前死亡人數攀升至46人，其中一處民宅更有母親和3幼兒一同喪命。

據《路透》報導，義大利、希臘、羅馬尼亞和各國紛紛派出搜救小組協助，其中義大利小隊在阿爾巴尼亞主要港口城市都拉斯（Durres）一棟4層樓建築物內，發現40歲的拉拉（Berti Lala）和她7歲大兒子、2歲雙胞胎共4人蜷縮在床上遭天花板壓死。

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拉拉癱瘓的哥哥目前還受困於內，他的女兒和79歲的母親和一名姪女也都在地震中喪命，只有17歲姪子於地震發生當天被救出，因為一台洗衣機為其提供了躲避的空間。

另一邊，死傷慘重的圖曼鎮（Thumane）已有22具遺體被拉出，救援人員在一處5層樓的倒塌建築物內發現了一對母女遺體，她們死前相擁在一起。

除了46死之外，強震中受傷的650人只有少數傷勢嚴重，總理拉瑪（Edi Rama）已宣布都拉斯和圖曼鎮進入連續30天的緊急狀態。由於搜救資金相當短缺，政府呼籲民眾盡量捐款而不要一直捐贈物資。

阿爾巴尼亞政府發言人透露，在眾籌網站GoFundMe的捐款專頁已累積了200萬美元（約新台幣6100萬元）。不過，在如此重大天災下竟還有不法份子想發災難財，創建虛假的救援帳戶藉此吸金，目前已遭警方逮捕。

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