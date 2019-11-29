巴拿馬前總統被爆收4.2兆與台斷交 中國說話了！

中國外交部發言人耿爽（見圖）否認中方對巴拿馬有不當利益輸送，並指控台灣的相關說法「無中生有」、「自欺欺人」。（美聯社，資料照）

2019-11-29 00:24:08

〔即時新聞／綜合報導〕外媒爆料巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela ）以斷交台灣作為代價，收受中國1.4億美元（約新台幣4.26兆）。我國外交部對此並不感到意外，表示已掌握相關情形，將持續密切關注。中國外交部28日反控台灣是「自欺欺人」，相關說法「完全是無中生有」。

西語版CNN、巴拿馬媒體近日報導，巴拿馬前總統瓦雷拉和前海事局長巴拉卡特（Jorge Barakat）的秘密通話內容談到，台巴斷交後，中國給予巴國金援，但這筆金援似乎沒有進到國庫。

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我國外交部表示，中國政府為破壞台灣與友邦關係，習慣以誇大不實、不透明的援助手段，誘使貪腐政客將個人利益置於國家及人民利益之上；中國達到目的後，也不會落實承諾，所以，對這條消息並不意外。

中國外交部發言人耿爽28日在例行記者會上強調，中國和巴拿馬是在一個中國原則基礎上建立外交關係，兩國建交「光明磊落、公開透明」，中國給予的支持都在造福巴國人民，沒有給特定政黨、個人好處，不存在任何利益輸送和私下交易。

此外，耿爽還反過來指控台灣搞利益輸送、金援外交，認為台灣的相關說法是無中生有、自欺欺人。

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