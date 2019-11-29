為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴拿馬前總統被爆收4.2兆與台斷交 中國說話了！

中國外交部發言人耿爽（見圖）否認中方對巴拿馬有不當利益輸送，並指控台灣的相關說法「無中生有」、「自欺欺人」。（美聯社，資料照）

中國外交部發言人耿爽（見圖）否認中方對巴拿馬有不當利益輸送，並指控台灣的相關說法「無中生有」、「自欺欺人」。（美聯社，資料照）

2019-11-29 00:24:08

〔即時新聞／綜合報導〕外媒爆料巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela ）以斷交台灣作為代價，收受中國1.4億美元（約新台幣4.26兆）。我國外交部對此並不感到意外，表示已掌握相關情形，將持續密切關注。中國外交部28日反控台灣是「自欺欺人」，相關說法「完全是無中生有」。

西語版CNN、巴拿馬媒體近日報導，巴拿馬前總統瓦雷拉和前海事局長巴拉卡特（Jorge Barakat）的秘密通話內容談到，台巴斷交後，中國給予巴國金援，但這筆金援似乎沒有進到國庫。

我國外交部表示，中國政府為破壞台灣與友邦關係，習慣以誇大不實、不透明的援助手段，誘使貪腐政客將個人利益置於國家及人民利益之上；中國達到目的後，也不會落實承諾，所以，對這條消息並不意外。

中國外交部發言人耿爽28日在例行記者會上強調，中國和巴拿馬是在一個中國原則基礎上建立外交關係，兩國建交「光明磊落、公開透明」，中國給予的支持都在造福巴國人民，沒有給特定政黨、個人好處，不存在任何利益輸送和私下交易。

此外，耿爽還反過來指控台灣搞利益輸送、金援外交，認為台灣的相關說法是無中生有、自欺欺人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強調自己是「愛台派」 韓國瑜：外部力量說我親北京
2019-11-28 23:09

強調自己是「愛台派」 韓國瑜：外部力量說我親北京
中國官媒嗆美霸權「注定失敗」 網：很愛自打嘴巴
2019-11-28 22:45

中國官媒嗆美霸權「注定失敗」 網：很愛自打嘴巴
風禾公園第一排 京澄無為中路正核心

風禾公園第一排 京澄無為中路正核心
感謝美國通過人權法案 港人發起感恩節集會提7點呼籲
2019-11-28 22:31

感謝美國通過人權法案 港人發起感恩節集會提7點呼籲
「限韓令」鬆綁？薩德事件後 中國外長12月再訪南韓
2019-11-28 22:20

「限韓令」鬆綁？薩德事件後 中國外長12月再訪南韓
健康走 愛長久

健康走 愛長久
前UN顧問：美國3大原因 人民幣10年內將成主流貨幣
2019-11-28 22:16

前UN顧問：美國3大原因 人民幣10年內將成主流貨幣
外電驚爆！巴拿馬前總統瓦雷拉 疑收中國1.4億美元與台灣斷交
2019-11-27 20:10

外電驚爆！巴拿馬前總統瓦雷拉 疑收中國1.4億美元與台灣斷交

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播