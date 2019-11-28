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夫婦百萬年薪徵人照顧狗狗 卻因附帶工作遭網砲轟

英國一對夫婦徵人照顧家中2隻黃金獵犬，卻因附帶條件太多，被網友批評只是想找「低薪管家」。圖非新聞照片。（法新社）

英國一對夫婦徵人照顧家中2隻黃金獵犬，卻因附帶條件太多，被網友批評只是想找「低薪管家」。圖非新聞照片。（法新社）

2019-11-28 19:55:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦一對夫婦，開出年薪約4萬美元（約新台幣122萬元）的高價，盼找到人來照顧家中飼養的2隻黃金獵犬，加上免費食宿，然而，工作範圍除了照顧狗狗外，還必須「順便」做家務、洗衣服、買東西及製作簡單晚餐，引來網友批評。

綜合外媒報導，這對居住在倫敦騎士橋、自稱經常出差的夫婦，將招募工作張貼上網，內容是要負責照顧2隻分別叫奧斯卡（Oscar）和米洛（Milo）的黃金獵犬，且對狗狗完全負責。

夫婦表示，照顧人可以住進6層樓的連排豪宅中，免費享用食宿，和狗狗互動並獲得每年3.8萬至4.1萬美元不等的高額薪資。不過，儘管內容聽起來很夢幻，但每天還要負責各式各樣的家務事，並在必要時準備清淡的素食晚餐，甚至要接待訪問家中的顧客和接聽電話，而工作時間雖以平日為主，「偶爾」假日也要出勤。

報導指出，根據統計，每位英國管家每年平均能賺近6萬美元（約新台幣182萬元），也讓許多網友認為，這則徵人搞錯重點，根本只是想找「工時長的低薪管家」；但也有人表示聽起來很不錯，「只要能帶上我自己的貓和狗，我就會做！」

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