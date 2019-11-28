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軍情動態》北韓邊界開炮後 美尖端偵察機連日飛朝鮮半島

北韓23日在邊界地區發射海岸炮，引起南韓抗議。美軍偵察機則連日飛朝鮮半島，加強監視（美聯社）

北韓23日在邊界地區發射海岸炮，引起南韓抗議。美軍偵察機則連日飛朝鮮半島，加強監視（美聯社）

2019-11-28 11:54:44

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩23日視察在西部海域、鄰近邊界的昌麟島駐軍，並命令海岸炮部隊射擊，引起南韓抗議。美軍偵察機連日飛臨朝鮮半島，加強對北韓的監視。

根據《韓聯社》報導，引自追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots）今日發布的消息，美軍RC-135V偵察機27日在南韓首爾與京畿道一帶的上空飛行後，另一架E-8C偵察機又在朝鮮半島上空飛行，飛行高度為9萬7536公尺。

報導指出，E-8C是地面監視的尖端偵察機，搭配聯合監視與目標攻擊雷達系統，可以在9至12公里的高空對北韓軍隊地對地飛彈、移動式飛彈發射車、野戰機動部隊、海岸炮和遠端炮基地、港口的潛水艇等地面目標進行精確的探測和識別。

報導表示，10月時有2架E-8C飛抵日本沖繩的嘉手納空軍基地。E-8C偵察機是美軍先端的戰略力量，也曾經在北韓發射中遠程彈道飛彈前，在朝鮮半島上空執行偵查任務。

分析認為，美軍偵察機飛朝鮮半島通常是為監視北韓再度試射飛彈的動向，此次出動與23日北韓軍隊發射海岸炮脫不了關係。

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