籲以對話創造和平 教宗避談香港稱想去北京

天主教教宗方濟各26日從日本返回義大利羅馬途中，舉行機上記者會，回應有關梵蒂岡銀行醜聞、死刑、反核、香港「反送中」示威等議題。（法新社）

2019-11-28 06:08:52

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕26日結束出訪亞洲行程的天主教教宗方濟各，並未如外界預期在此行針對香港、維族等人權和信仰自由問題發表談話，在返回羅馬途中的專機上被隨行記者問到香港問題時僅表示，香港並非唯一爆發大型示威的地區，世界各地都有類似問題，呼籲各方透過對話創造和平，避免單獨針對香港問題評論。但被問到是否訪問北京時，他卻大方地說「我想去北京，我熱愛中國」。

綜合日媒和外電報導，方濟各今日在回程機上被德國記者問及關於香港示威議題，他表示，示威是很普遍的事，不只是香港，連民主的法國都經歷了一年的黃背心運動，中南美、甚至很多歐洲國家都有類似問題。方濟各呼籲各方以對話創造和平，但他強調「不只是針對香港」，希望所有陷入問題的國家都能擁有和平，他認為需要理性地尋求對話與和平，問題才能真正獲得解決。

請繼續往下閱讀...

首次表達反對核電

另外，方濟各在專機上也對核電問題提出看法，他表示，核電廠一旦發生事故就會造成重大損失，「在完全保證安全之前，不應利用」。教廷以前從未對核電表達明確立場，方濟各在日本的演說雖然主張廢除核武，這是他首次表達反對核電的態度，日媒分析，可能與他接見日本東北大地震的災民有關。

有位前駐梵蒂岡的日本外交官在方濟各訪日前曾表示，長年來教宗對廢除核武和消除貧困等議題的演說，如果閉起眼睛來聆聽，會以為是聯合國秘書長的演說，這位外交官還表示，教宗反對核武但從未反對核電。

這次是方濟各任內的第二次亞洲行，上次是在2014年訪問南韓，當時中國雖然首次同意方濟各的專機飛越中國領空，但禁止信徒前往南韓參加相關活動。這次教宗的專機於23日從泰國轉往日本時，也依慣例在上空致電給台灣、香港和中國的領導人，藉此禮貌性要求通過對方領空。

不過，中國外交部馬上於25日發表聲明指出「台灣和香港都是中國內政問題」，對教宗分別致電給台灣和香港表現出不滿的態度，中國外交部還強調，中梵間的協議已取得積極進展，中方願意繼續與梵蒂岡共同促進建設性對話和相互的信任與諒解，日本每日新聞解讀這是中國對教宗的一種牽制。

這次是教廷去年九月和中國和解後，教宗首次的亞洲行，日本產經新聞報導，梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，方濟各與台灣維持邦交，但同時轉向與中國尋求對話。報導中也指出，香港天主教神職人員長年反抗中國的壓迫，轉而支持民主運動，這次教宗出訪前，有信徒發動網路連署，希望他介入香港示威問題，但教宗卻未對此有任何公開發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法