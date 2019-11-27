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中共、港親中派屢批言行 李嘉誠：已習慣莫須有指責

針對近年來包括反送中運動期間所遭受的批評，香港首富李嘉誠告訴外媒，他已習慣了那些莫須有的指責。（路透）

針對近年來包括反送中運動期間所遭受的批評，香港首富李嘉誠告訴外媒，他已習慣了那些莫須有的指責。（路透）

2019-11-28 01:01:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠先前針對反送中運動表態，引發中共和香港親北京黨派不滿，針對近年來包括反送中運動期間所遭受的批評，李嘉誠告訴外媒，他已習慣了那些莫須有的指責，他亦指出，一國兩制不光是合併，要謀求制度創新。

《路透》為撰寫有關北京與香港商界菁英之間的關係不斷變化的專題報導，向91歲的香港金融暨地產大亨李嘉誠提出了一些問題，不少是有關當前香港局勢，李則做出了書面回應。

今年9月，李嘉誠促請政府和示威者保持克制，並希望執政者對年輕人「網開一面」，遭中央政法委指其「縱容犯罪」，香港工聯會主席更在臉書貼文嘲諷他為「曱甴王」（蟑螂王）。對此，李嘉誠表示，「在社群媒體的世界，有些人別有用心散播惡毒猜疑和假消息，破壞互信」，「此時此刻要不招風雨，確實不易。」

針對引發延燒多月抗議活動的修訂逃犯條例一事，包括是否認為富商會成為目標，李嘉誠說，「逃犯條例已撤回，多說也無謂」。李嘉誠也被問到就中國對香港日益加強控制的看法，他說，「對於一國兩制，總有意見分歧，但一路走來也還不錯」，「雙方須做實事，謀求制度創新，一國兩制不光是一項合併」。

2015年，李嘉誠更改旗下公司的註冊地，使它們成為在開曼群島離岸註冊的公司，引發中國官媒大罵他在好的時候同享福，遇到困難卻不能共度難關。針對這類指責，李嘉誠說，「你到了我這個年紀，便會懂得怎樣不為外界噪音所動。我不肯定那些噪音是否有計劃的，但對那些莫須有的指責，我已經習慣了。」

報導也提到，中國國家主席習近平明確要求希望香港商界及富豪們肩負社會責任，支持中央政府維持香港的社會穩定。當被問及他認為習對香港富豪在維持社會穩定方面有何期望時，李以慈善活動回應，他的慈善基金會約8成項目在大中華地區，捐款總額逾260億港元，「在敏感時刻，我們不妨應積極進取，勇於面對問題」。

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