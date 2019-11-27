彈劾調查延燒 美眾院邀請川普出席下週聽證會

眾議院司法委員會向川普致信，邀請他出席12月4日的彈劾調查聽證會。（路透）

2019-11-27 17:14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普因涉及「通烏門」案，亦即施壓烏克蘭政府調查民主黨政敵、前副總統拜登的不利資料，被眾議院啟動彈劾調查，事件進入最新階段，眾議院司法委員會已向川普致信，邀請他出席12月4日的聽證會，屆時可能就構成「嚴重犯罪與輕罪」的指控進一步投票。

綜合外媒報導，彈劾調查第一階段進入尾聲，情報委員會昨日（26日）發布最後2筆的文字記錄，包含一位白宮預算官員的證詞，指川普透過中介管道，命令他們暫停對烏克蘭的軍事援助。

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過去2個月，眾議院就彈劾調查舉行17場閉門聽證會和5場公開聽證會。眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）日前表示，將在感恩節假期後，完成調查報告，並移交至司法委員會。

司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，司委會首場聽證會將於12月4日早上10時開始，並稱期待川普參與彈劾調查。這場聽證會的目的，是決定司法委員會是否向眾議院全會建議啟動彈劾條款。

聽證會將邀請法學專家、證人討論彈劾總統的憲法基礎，同時確認哪種行為構成憲法所稱的「嚴重犯罪與輕罪」，並根據目前的證據，討論川普在「通烏門」事件中的行為應否被彈劾。

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