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高以翔驟逝風波…浙江衛視惡搞藝人致傷 網友︰偶像們別錄了

男星高以翔驟逝新聞引發各界熱議，而製作出事節目《追我吧》的浙江衛視成為中國網友檢討焦點。（翻攝自微博）

男星高以翔驟逝新聞引發各界熱議，而製作出事節目《追我吧》的浙江衛視成為中國網友檢討焦點。（翻攝自微博）

2019-11-27 16:43:02

〔即時新聞／綜合報導〕男星高以翔驟逝新聞引發各界熱議，而製作出事節目《追我吧》的浙江衛視因事後一系列的公關危機處理失當，引爆中國粉絲怒火，微博上對此事討論熱度不減，更有中國網友發起「別錄了」話題，紛紛要求偶像退出節目錄製、浙江衛視暫停錄影，更呼籲官方介入徹查。

微博上，有「大V」的知名娛樂微博帳號「娱Ms」整理浙江衛視旗下節目一系列「操作」，知名節目如《高能少年團》、《奔跑吧兄弟》也都被列入討論行列；該微博主細數明星在節目上受傷事件，舉例港星陳偉霆表演時舞台出現大坑、演員釋小龍助理溺斃、演員張雨綺被猥褻、歌手張杰暈倒被砸臉、逼不會游泳的演員趙麗穎下水導致差點溺水等等事件。

貼文一出，中國網友留言附和，更表示浙江衛視的節目曾逼藝人在冰天雪地裡赤腳站在冰面上吃冰棒，還有圍觀錄影民眾表示，其中一檔節目出外景逢雨天，卻在錄影場地搭建表面為塑膠材質的陡坡，讓藝人拉著繩子往上爬，更「最可笑的是在底下，節目組讓我的同學們當人型梯子」。

種種為了節目效果而不顧他人安全的惡行惡狀全都曝光，有從事相關行業的網友更跳出表示，「節目組就是想拍藝人的窘態，甚至見死不救​」；憤怒的中國網友更抓狂，喊出希望節目停播，更呼籲官方嚴查節目組和浙江衛視是否有違規。

「別錄了」標籤迅速登上熱搜榜第一，相關話題也有510萬討論人次。

「別錄了」標籤登上熱搜榜第一。（翻攝自微博）

「別錄了」標籤登上熱搜榜第一。（翻攝自微博）

有「大V」的知名娛樂微博帳號「娱Ms」整理浙江衛視旗下節目不顧藝人人身安全的行為。（翻攝自微博）

有「大V」的知名娛樂微博帳號「娱Ms」整理浙江衛視旗下節目不顧藝人人身安全的行為。（翻攝自微博）

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