數千名巴勒斯坦人示威 抗議美國立場偏頗以色列屯墾區

數千名巴勒斯坦人上街示威，抗議美國不再認定以色列在約旦河西岸建立的屯墾區違反國際法。（歐新社）

2019-11-27 10:35:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國19日宣布不再認定以色列在約旦河西岸建立的屯墾區違反國際法，引起巴勒斯坦人憤怒，數千人走上街頭示威，與以色列士兵爆發衝突，以軍以催淚彈與橡膠子彈驅離，造成至少77人受傷。

綜合外媒報導，巴勒斯坦解放組織法塔赫26日發起「憤怒之日」，大約中午，超過2000名示威者聚集在拉姆安拉（Ramallah），焚燒美國與以色列國旗、美國總統川普與以色列總理納坦雅胡的人像。學校、大學和政府部門被關閉。

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在示威人群中的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）及法塔赫官員阿洛爾（Mahmoud Aloul）表示，美國的政策偏頗以色列，支持非法佔領及建立屯墾區，迫使巴勒斯坦只有一個選擇，即重回抵抗。

除了拉姆安拉，西岸多個城鎮與村莊都有示威活動。在拉姆安拉、伯利恆和希伯倫附近的以色列檢查站，數十名示威者向以色列軍隊投擲石塊，以軍以催淚彈等反擊。根據巴勒斯坦紅新月會的說法，至少有77名抗議者受傷。

自1967年，以色列佔領約旦河西岸土地後，便逐步建立、武裝屯墾區，現時有大約60萬人移入，壓迫巴勒斯坦生存空間，國際普遍認為以色列違反國際法。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）19日前宣布，美國不再認定以色列反國際法，顛覆了華府40年以來的政策。

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