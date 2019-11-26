早產兒出生3小時猝逝！傷心媽捐63日母乳向兒「告別」

美國一位媽媽斯特朗菲爾德（Sierra Strangfield）的兒子山繆（Samuel）25週時便早產，且被診斷出罹患「愛德華氏症」，出生僅3小時便離世。（圖擷取自臉書）

2019-11-26 23:51:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位媽媽斯特朗菲爾德（Sierra Strangfield）的兒子山繆（Samuel）25週時便早產，且被診斷出罹患「愛德華氏症」，出生僅3小時便猝逝；悲痛的斯特朗菲爾德決定蒐集母乳，並在停奶後一次捐出、幫助需要的人，歷經63天，停奶後的她不但逐漸走出傷痛，更在捐奶時，感覺到山繆彷彿就在她的身邊。

綜合外媒報導，美國威斯康辛州（Wisconsin）的一名媽媽斯特朗菲爾德，9月5日，僅懷孕25週時，便產下兒子山繆，不幸的是，小山繆不但早產，更被診斷出罹患罕見遺傳病「愛德華氏症」，比正常人多出1條第18號染色體，正常人只有一對（2個），嚴重影響正常發育，導致他在出生3小時後便不幸離世。

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山繆去世後，悲痛的斯特朗菲爾德決定要將她的母乳全數捐出、幫助有需要的人，同時，也慢慢療傷，在停奶當天，正式向小山繆「告別」；經過63天，斯特朗菲爾德終於停奶，她將所有冷凍的母乳一次捐給當地新生兒重症監護病房。

斯特朗菲爾德表示，大女兒波特（Porter）出生時也曾被捐贈母乳，自己雖無法挽救兒子的生命，但希望能挽救另一個嬰兒的生命，並指出，蒐集母乳對於她的身心都是極大的考驗，因為她並未走出喪子之痛，有些時候甚至會為自己沒有嬰兒能哺乳，卻仍要蒐集母乳而感到憤怒。

但斯特朗菲爾德也認為，「母乳」是證明兒子山繆曾存在的唯一聯繫，她希望兒子也能為她感到驕傲！而她也在將母乳送往醫院時，發現自己不但已逐漸走出傷痛，更感受到山繆彷彿就在她的身邊一樣。

罕見遺傳病「愛德華氏症」名稱取自英國醫藥遺傳學家愛德華茲（John Hilton Edwards），為18號染色體中出現第3個染色體所造成的疾病，嬰兒常會有宮內生長受限及先天性心臟病的問題，患者會出現小頭、下頜較小等特徵且有智能障礙。

此外，新生兒罹患「愛德華氏症」的機率約為0.0002%（大部分是女嬰），而患者存活率極低，不但許多胎兒因此死產，存活到1歲的機率只有約7.5%。

但斯特朗菲爾德也認為，「母乳」是證明兒子山繆曾存在的唯一聯繫，她希望兒子也能為她感到驕傲！（圖擷取自臉書）

悲痛的斯特朗菲爾德決定蒐集母乳，並在停奶後一次捐出、幫助需要的人，歷經63天，停奶後的她不但逐漸走出傷痛，更在捐奶時，感覺到山繆彷彿就在她的身邊。（圖擷取自臉書）

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