帶頭賣小象 辛巴威政府稱：賣象救象做保育！

辛巴威萬基國家公園（Hwange National Park）的一個水坑旁，一群大象看對著河馬。（路透）

2019-11-26 23:49:48

〔即時新聞／綜合報導〕非洲象群觀光是辛巴威萬基國家公園的賣點之一，近期卻傳出辛巴威政府帶頭將小象賣到中國的醜聞。根據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》，已禁止辛巴威再將非洲象賣到非該物種自然生存的地區，但這可能讓辛巴威失去重要的收入來源，同時也會導致野生動物流入黑市，並讓非法交易問題恐將更難控制。

綜合外媒報導，辛巴威（Zimbabwe）的萬基國家公園（Hwange National Park）是欣賞非洲大型象群的絕佳地點，但鮮為人知的是，在這個距離大象天堂不遠處，有個非洲象銷售機構。辛巴威全國防止虐待動物協會（ZNSPCA）的檢查員在去年開始接獲關於該機構的消息，消息指出，該部門有繁殖與捉捕小象進行出口的行為。目擊者表示，該機構捕捉剛斷奶的小象，把牠們塞進運往中國的貨箱內。

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辛巴威國家公園的發言人法拉沃（Tinashe Farawo）對此表示，虐待動物消息不是真的，「我們把動物照顧得很好」。他並表示，辛巴威數十年來都有合法地將動物出口到紐澳與英美的動物園、動物避難所與主題公園，並不是新鮮事，也無需大驚小怪。

5月時辛巴威政府就表示透過販售90頭活體象給杜拜和中國，獲益270萬美金（約8240萬新台幣）。辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）在6月表示，辛巴威需要販賣野生象作為保育資金，這些收入將全部投入國家公園的保育工作。

辛巴威乾濕季節分明，人與動物在旱期的生活都不好過，尤其萬基國家裡的大象數量約5萬3000頭，遠遠超過了園內的環境能夠負載的1萬5000頭。護林員西班達（Patrick Sibanda）說，每年雨季的時間越來越晚，僅從10月以來，約有200頭大象因口渴和飢餓而死亡。乾旱是辛巴威國家公園出售活體象的理由之一，若失去這金源，修復水坑對抗乾旱與公園維護將有困難，大象們的生存也會危在旦夕。

大象是高智慧的社交型哺乳類動物，活體交易中被囚禁所帶來的傷痛將造成大象長久的身心傷害。動物專家也表示，圈養的大象比野生大象的壽命更短，同時也出現更多健康問題。雖然辛巴威政府一直強調活體象交易的合理性與必要性，但交易中是否有虐待動物的行為，仍不斷被質疑。辛巴威政府很快就將不能再販售活體象，今年早些時候在非洲國家聯盟和歐盟的支持下於日內瓦舉行的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）會議上做出了決定，禁止辛巴威將非洲象販售到非該物種的自然生存地區。

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