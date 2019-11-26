勇嬤衝火場救出牠 無尾熊傷勢太重安樂死

澳洲當地一名婦人朵亨緹（Toni Doherty）衝入火場，成功救援出一隻在野火中嚴重燒傷的無尾熊路易斯（Lewis）。然而，無尾熊路易斯最終因傷重不治，經專業人士評估後進行安樂死。（擷取自YouTube）

2019-11-26 18:56:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲野火肆虐，野生動物所棲息的山林也遭惡火吞噬。日前澳洲當地一名婦人朵亨緹（Toni Doherty）衝入火場，成功救援出一隻在野火中嚴重燒傷的無尾熊。然而，無尾熊最終因傷重不治，經專業人士評估後進行安樂死。

根據本報日前報導，野火肆虐澳洲新南威爾士州（NSW）麥覺理港（Port Macquarie）郊區，至少350頭無尾熊葬身火場。

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朵亨緹以自己孫子的名字，將這隻從火場倖存的無尾熊命名為路易斯（Lewis），並立即送往當地無尾熊醫院（The Port Macquarie Koala Hospital）進行治療。

根據該無尾熊醫院（Koala Hospital Port Macquarie）今日的臉書貼文，醫院表示，院方以動物福祉（animal welfare）為最優先的目標。在稍早將路易斯全身麻醉、更換繃帶時，評估路易斯的傷勢持續惡化，沒有好轉的可能性，因此院方審慎評估後，決定讓路易斯長眠。

院方聲明全文。（圖擷取自臉書＿Koala Hospital Port Macquarie）

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