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野火無情！無尾熊茫然走入火場 她咬牙脫衣衝入救援

2019-11-21 15:04:50
身陷火場的無尾熊茫然爬向大火。（擷取自推特）

身陷火場的無尾熊茫然爬向大火。（擷取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部近期飽受野火之苦，不僅人類社區遭祝融肆虐，就連野生動物居住的山林也紛紛被惡火吞噬。有外媒拍到，一頭可憐的無尾熊在已陷入大火的殘破家園附近徘徊，眼見命在旦夕，所幸一名婦人奮勇上前，衝入火場將無尾熊救出。

綜合外媒報導，澳洲東南部野火近期襲捲新南威爾士州（NSW）麥覺理港（Port Macquarie）郊區，現場燃起熊熊大火，伴隨濃濃黑煙，造成至少350頭無尾熊死亡，其餘葬身火場的飛禽走獸更是多得無法計數。

朵亨緹脫下身上的襯衫衝入火場，將嚴重燒傷的無尾熊包裹並救出。（擷取自YouTube）

朵亨緹脫下身上的襯衫衝入火場，將嚴重燒傷的無尾熊包裹並救出。（擷取自YouTube）

澳洲《9NEWS新聞網》週二（19日）分享的影片中，澳洲女子朵亨緹（Toni Doherty）在路旁林間看到一頭嚴重燒傷的無尾熊正在火場蹣跚而行，眼見就要走進火中，她當下一咬牙，脫下身上的襯衫，僅著內衣便衝入火場，將受傷的無尾熊以襯衫包裹後救出生天。

報導指出，當重傷的無尾熊喝下另一名好心人提供的飲用水後，朵亨緹連忙帶著牠送往當地的無尾熊醫院接受醫治，並將其命名為路易斯（Lewis），與朵亨緹的孫子同名。

無尾熊的傷勢受到妥善包紮，已開始進食，不過院方也直言，牠尚未脫離險境。（擷取自推特）

無尾熊的傷勢受到妥善包紮，已開始進食，不過院方也直言，牠尚未脫離險境。（擷取自推特）

院方表示，這頭推定已14歲高齡的無尾熊目前狀態稍微穩定，不過還未脫離險境，「牠的腹部與四肢被嚴重燒傷，目前已完成包紮，並接受抗生素治療，若順利挺過這關，未來仍需要大量照護」。

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