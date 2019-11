野火無情！無尾熊茫然走入火場 她咬牙脫衣衝入救援

2019-11-21 15:04:50

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲東部近期飽受野火之苦,不僅人類社區遭祝融肆虐,就連野生動物居住的山林也紛紛被惡火吞噬。有外媒拍到,一頭可憐的無尾熊在已陷入大火的殘破家園附近徘徊,眼見命在旦夕,所幸一名婦人奮勇上前,衝入火場將無尾熊救出。

綜合外媒報導,澳洲東南部野火近期襲捲新南威爾士州(NSW)麥覺理港(Port Macquarie)郊區,現場燃起熊熊大火,伴隨濃濃黑煙,造成至少350頭無尾熊死亡,其餘葬身火場的飛禽走獸更是多得無法計數。

澳洲《9NEWS新聞網》週二(19日)分享的影片中,澳洲女子朵亨緹(Toni Doherty)在路旁林間看到一頭嚴重燒傷的無尾熊正在火場蹣跚而行,眼見就要走進火中,她當下一咬牙,脫下身上的襯衫,僅著內衣便衝入火場,將受傷的無尾熊以襯衫包裹後救出生天。

報導指出,當重傷的無尾熊喝下另一名好心人提供的飲用水後,朵亨緹連忙帶著牠送往當地的無尾熊醫院接受醫治,並將其命名為路易斯(Lewis),與朵亨緹的孫子同名。

院方表示,這頭推定已14歲高齡的無尾熊目前狀態稍微穩定,不過還未脫離險境,「牠的腹部與四肢被嚴重燒傷,目前已完成包紮,並接受抗生素治療,若順利挺過這關,未來仍需要大量照護」。

