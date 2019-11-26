小六生檢定考獲佳績！父母大方送7萬現金花束

馬來西亞一名小六生在升中學的重要考試中獲得佳績，父母履行承諾送他價值約新台幣7萬左右的現金花束。（圖擷取自Una Rushana臉書）

2019-11-26 15:12:26

〔即時新聞／綜合報導〕不少父母費盡心思，只為鼓勵孩子取得好成績，不過你贊成直接用金錢當獎勵嗎？近來有對夫妻為了獎勵兒子考到好成績，決定送他一束以200張50令吉折成，總價約7.3萬元新台幣的現金花束，消息曝光後即引發熱議。

綜合媒體報導，馬來西亞有一名小六生丹尼斯因為熱愛足球、手球等運動，作業常常沒寫完，父母擔心兒子的學業會落後，便在升中學最重要的「六年級鑑定統一考試」（UPSR）3個月前，要求他用功讀書，並答應如果考到好成績，就會送禮物給他。父母透露，本來兒子想要的是一支iPhone，但他們擔心兒子日後會變得散漫，所以將獎勵改為1萬令吉。

請繼續往下閱讀...

這對夫妻坦言，這筆獎金得來不易，他們主要經營咖啡館，大部分時間都在店裡工作，相當辛苦，但是為了兒子的將來，寧可選擇動用儲蓄，也希望他考取好成績。所幸兒子最終考取了5A1B的佳績，還在收到現金花束後，請父母替他將獎金存入銀行戶頭，讓人相當欣慰。另外，幫忙製作花束的花店老闆透露，這是他們第一次收到為了慶祝UPSR而送現金花束的訂單，整個過程花費4小時，並說訂單雖然來得突然，但他們還是成功在時限內完成。

對此，網友卻紛紛表示，「這是寵與縱的教育，不值得炫耀」、「經營咖啡館，賺錢沒人知，只是裝窮裝沒錢」、「突然覺得自己的8A好像不比他好」、「孩子考取好成績，本來就是應該的責任，用金錢來獎勵不太妥當，讓人覺得父母在炫富」、「獎勵孩子有很多方式」，不過也有網友持反對意見，認為「成績不錯，值得驕傲，只是别太宣揚，每個人有不同的觀點」、「也太多酸葡萄了吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法