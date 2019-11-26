共諜投奔澳洲 調查專家投書澳媒分析叛逃者自白

2019-11-26 00:45:01

〔中央社〕中國叛逃人士王立強宣稱曾涉及操縱台灣選舉等間諜行動，引發各界譁然。澳洲國防專家為王立強部分自白找到支持論據，但專家也說叛逃事涉複雜，世人可能永遠無法知悉全貌。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）今天刊登澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）分析師喬斯科（Alex Joske）的投書。喬斯科在文中闡述自己參與王立強投誠案的經過。

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喬斯科表示，10月初他接到電話獲悉有中國間諜決定投誠澳洲後，他花了幾週時間與電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）、雪梨晨驅報和「世紀報」（The Age）合作，協助驗證並分析王立強的說法，最終也跟本尊見面。

喬斯科形容自己看到12頁的中文自白書和求助請求後驚訝不已。自白內容提及中共致力操縱台灣選舉、滲透香港學生組織，甚至是綁架政治異議分子。喬斯科也曾懷疑，一個沒有軍方或政府背景的26歲人士，怎麼能接近中共解放軍在香港的情資網絡核心？

喬斯科指出，像王立強這種橫跨幾個地區的案件，不可能核實他的每一項說法。過去也有真正的叛逃者被控為了強化自己的庇護申請，在自身故事中加油添醋。但喬斯科深究王立強說詞，仍可替某些說法找到支持證據。

王立強主張自己效力的富商向心，位居軍事情報網絡核心，指稱向心是在1997年香港主權移交前，被中國國防科學技術工業委員會（COSTIND，國防科工委）派到香港。

國防科工委目前已被撤銷，當年這個機構的任務是促進中國軍事科技現代化，尋求強化中國國防創新體系，同時也在竊取、蒐集外國國防科技方面扮演核心角色。

向心旗下的公司與中國兵器工業集團等中國國企密切交易。他在香港領導的首批企業，名稱和國防科工委轄下軍品輸出機構「新時代」集團類似。而且向心公司內部的多名前主管，都具有國防科工委轄下國防公司的背景，其中至少1人似乎同時替國防科工委在香港的幌子公司效力。

向心畢業於隸屬國防科工委的7所大學之一，還在香港成立校友聯合會。向心的妻子則曾服務於國防科工委情報研究所，王立強也指控她是間諜。

換言之，向心跟軍方幌子公司的成員都有關聯。在向心與國防科工委有私人聯繫之際，中共解放軍同時積極擴大在香港的商業勢力。

喬斯科接著提到，王立強也在自白中點名數十位在台港社會位居要職人士。澳洲、台灣、英國、美國情報機構遲早能證實或駁斥王立強的說法。

中國政府先前已迅速透過上海市公安局發布聲明，宣稱正在調查王立強涉嫌詐欺案。當局並以線上法院紀錄為佐證，宣稱王立強也於2016年涉詐欺被定罪。喬斯科雖認為不應不假思索駁斥中方指控，但確實有證據可嚴重懷疑當局說法。

喬斯科指出，每一件不利中國政府說詞的證據，都令人更加認為中方試圖要王立強閉嘴，因為王立強說的是實話。然而喬斯科也承認，政府調查最終應可揭露王立強某些自白細節是否屬實，但他們還不知道故事全貌，或許也永遠無法知道。

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