別高興得太早！港建制派敗選 總票數卻成長33萬

香港24日區議會選舉，建制派（親中派）幾乎全軍覆沒，然而其近33萬得票數成長，透露出香港政治的隱憂。圖為泛民派當選議員聚於理大聲援受困示威者。（路透）

2019-11-25 21:34:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日區議會選舉，全港452席次建制派（親中派）僅取得59席，幾乎全軍覆沒，然而香港專頁「書生百用」初步分析選舉數據，表示建制派近33萬的地方直選得票數成長，透露出香港政治的隱憂。

據貼文內容，香港24日區議會選舉，雖然非建制派以388席輾壓建制派，然而雙方陣營的總得票數卻透露出香港政治的隱憂。

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文章指出，上次香港2016立法會選舉的地方直選中，建制派獲得約87萬票，非建制派有119萬票；今年區選，非建制派雖獲得167萬票，增加48萬票，建制派也獲得了120萬票，共成長33萬票。

「書生百用」表示，其實建制派、非建制派得票比例和從前相去不遠，並沒有因運動而拉開懸殊差距，但最令人驚訝的是，在如今的政治環境下，建制派總票數增長雖然未及非建制派，竟也有33萬之多，可動員的總票數比例也相若。

「書生百用」不禁質疑，這些人的年齡層、背景是什麼？難道是上屆立法會選舉建制派仍未總動員嗎？這些票數又將如何影響明年的立法會選舉？他提醒大眾，不該開心得太早，還有很多功夫得做。

「書生百用」也解釋道，當然立法會選舉與區選的票數不能直接對比，例如聚焦在地方服務的區議會選舉上，選民投給非建制派的意願向來較低，但一到全港性質的立法會選舉就不相同。

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