當選後開第一槍！ 民主派赴理大救受困人士、要港府撤離警察

2019-11-25 18:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉結束，民主派大勝，近60名民主派當選人，包括民間人權陣線召集人岑子杰等，今（25）日下午到香港理工大學附近聚集，聲援理大內的被困人士，要求港府下令警方撤離現場。

綜合港媒報導，新民主同盟立法會議員范國威稍早表示，約60位民主派區議會當選人，下午將到理大附近的尖沙咀市政局百週年紀念花園聚集及宣讀聲明。他說，新當選的區議員受民之命，進入理大接觸留守示威者是應有之義，期望他們能夠安全離開，並向警方提出嚴正訴求，要求撤離包圍理大的警員，讓政治困局得以解決。

今日下午4時，岑子杰、學聯前副秘書長岑敖暉、民主黨立法會議員鄺俊宇、前學聯常委張秀賢、香港抗爭者義務律師黃國桐及范國威等人在噴水池聚集發表聯合聲明，要求港府馬上回應並落實五大訴求、下令警方撤離現場、容許各方人士進入理大進行人道救援。

多名區議會當選人輪流發言，表明當務之急是要「救手足」。沙田瀝源選區當選人岑子杰表示，目前包圍理大不是執法是酷刑，强調會在尊重留守者的意願下把他們帶出校園，但希望政府帶頭走第一步，希望特首林鄭月娥向民意謙卑。

范國威表示，已與警方商討過，對方同意可派出5名當選人代表，進入理大接觸留守者。民主派將派出范國威、岑子杰、鄺俊宇等5名人士進入理大接觸留守人士。在場有人呼籲讓大角咀北當選人、理大學生校董李傲然代替范國威，范國威稱可以配合。

下午5時許，大部分集會人士離開現場，前往中環禮賓府，希望向林鄭月娥反映訴求。

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