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原本可贏更多！ 12區泛民參選人互相搶票 才讓建制派當選

香港區議會選舉泛民主派大勝，數據顯示，一些泛民主派落敗的選區，出現了「撞區」的情況，才導致建制派漁翁之利。圖為香港輕選民在街頭慶祝勝選。（法新社）

香港區議會選舉泛民主派大勝，數據顯示，一些泛民主派落敗的選區，出現了「撞區」的情況，才導致建制派漁翁之利。圖為香港輕選民在街頭慶祝勝選。（法新社）

2019-11-25 14:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日（24日）舉行區議會選舉，泛民主派取得壓倒性勝利，以往佔多數的建制派僅獲58席，其中有不少老將被政治素人擊敗。據港媒報導，泛民主派原本可能贏下更多，但當中有12區出現「撞區」情況，即同區有1名以上泛民主派候選人參選的情況，票數分散下使得建制派候選人當選。

根據《立場新聞》報導，香港區議會選舉共計選出452個席次，目前泛民主派拿下388席，建制派拿下58席。根據數據顯示，泛民主派落敗的選區中，其中12區有「撞區」情況，導致得票數被分散，而當中6區，泛民主派候選人得票率加起來更超過半數，代表主要民意仍支持泛民主派。

報導指出，香港沙田區41席幾乎由泛民主派拿下，唯一例外是新增的帝怡選區，而該區就有2個泛民主派候選人，沙田區政的謝潔冰，以及民主黨劉青，兩者得票率分別為38％及19％，相加後相近6成，但在鹬蚌相爭下，民建聯林港坤以44％得票率勝選。

報導表示，第4度落敗、有「區選黑仔王」之稱民主黨莊榮輝，在與獨立民主派李栢棠的競爭下，分別得到33％及18％的得票率，皆敗給專業動力的張展鵬。而在北區盛福選區，泛民主派協調失敗，北區連線的呂智恆與新同盟的黃良喜在該區相互搶票，分別獲得35％、23％的得票率，讓工聯會温和達以42％的得票率勝選。

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