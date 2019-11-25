都柏林機場周遭動物多 恐捲入引擎釀飛安威脅

都柏林機場經常發生野兔、鳥類被滑行中的飛機捲入引擎中，造成乘客的安全威脅。（路透社）

2019-11-25 14:52:48

〔即時新聞／綜合報導〕位於愛爾蘭的都柏林機場（Dublin Airport），經常發生野兔在機場邊的草叢中，被滑行中的飛機吸入噴射發動機，造成乘客的安全威脅，相關情況嚴重可能導致飛機墜落。

綜合外媒報導，都柏林機場管理局（Dublin Airport Authority，DAA）表示，今年以來已發生54起動物捲入飛機引擎的事件。數據顯示，每週都會有不止一次野兔或是鳥類捲入飛機，其中43起是鳥類遭引擎吞噬。

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DAA表示經調查發現，目前仍有約11隻的野兔居住在機場周邊草叢，這樣的情形也被認為是可能造成飛機墜落的高風險原因。困在引擎中的野兔也被認為比鳥類還要危險，因為野兔在撞上引擎後殘骸散佈，可能會吸引成群的鳥類，進而產生二次危害。

據報導，機場工作人員一直盡力減少跑道周圍的野兔數量，使用火炬槍、捕網和各種策略防止野兔靠近飛機。這些預防措施目前被認定是有效的，因為引擎捲入動物的事件已從2018年的102起明顯下降。

機場工作人通過捕捉和釋放程序，在必要時則透過擊斃動物來管理附近的野生動植物；當事件接連發生時，機場將進行獵殺以減少動物數量。儘管在2018年撲殺55隻野兔，但今年到目前為止還沒有進行過相關射擊行動。

今年，都柏林機場已捕獲44隻野兔，並在國家公園野生動物管理局（National Parks and Wildlife Service，NPWS）的批准，以及顧問的監督下在基爾代爾（Kildare）和威克洛（Wicklow）將野兔釋放。

DAA發言人表示，保障旅客安全是都柏林機場的首要任務。並補充，為了保持最高安全水平且滿足相關的法規要求，必須積極管理機場附近的所有野生動植物，以最大程度地降低航空風險。

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