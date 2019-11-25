港親中建制派議員何君堯連任失利 網灌粉專喊「恭喜何已完」

香港建制派、現任立法會議員何君堯於24日區議會選舉中落敗。（法新社）

2019-11-25 10:09:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日舉行區議會選舉，這也是反送中抗爭爆發以來首次投票，共計294萬人投票、逾7成投票率，泛民派各區參選人大勝建制派。目前452個民選席次中，非建制派已取得387席、建制派僅獲59席。其中，親中現任立法會議員何君堯挑戰連任失利，於屯門樂翠選區輸給民主黨的盧俊宇。何粉專凌晨發表「翻天覆地」的敗選感言，不少鄉民留言「恭喜何已完」、「多謝你，令大家那麼開心興奮」。

持續5個月的反送中行動，出現不少網友質疑與何君堯有關的爭議衝突，包括7月21日元朗白衣惡煞暴力痛毆港民案中，何被指與白衣人握手，事後有女網友留言呼籲自首，何卻回「妳自慰啦」引發撻伐；以及10月中旬何在討論選舉程序時，稱與英國人結婚的民主派議員毛孟靜「食慣洋腸」，同時拒絕收回涉嫌性騷的言論，最後被逐出議場，何君堯日前已被母校英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽法學博士學位。另外，本月初何君堯在屯門擺攤拉票過程中，也曾遇襲受傷。

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此次選舉何君堯以2626票，輸給盧俊宇的3839票，他的粉專「何君堯 （Junius Ho Kwan Yiu）」也貼文表示遺憾，並稱票數雖比上屆還多但仍落敗，「今年非常，選舉非常，結果也異常」，也謝謝各界支持。網友見狀笑回，「你當選就真的跟你講的一樣異常啦」、「結果異常？你醒沒？」「謝謝你帶給我們好消息」、「終於何已完」、「恭喜退休」、「開香檳啦」。

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