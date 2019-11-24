伊朗斷網逾1週 美國促社交網站停權政府領導人帳戶

伊朗實施斷網已超過一週，美國務院官員呼籲臉書、IG及推特等公司，停權伊朗政府領導人的帳戶。圖為伊朗總統魯哈尼。（美聯社）

2019-11-24 17:17:13

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗因日前宣布油價大漲，引爆全國性抗爭，政府祭出大規模斷網，阻絕人民與外界聯繫，防止示威消息散播，時間已經超過1週。美國務院官員22日呼籲，臉書、IG及推特等社群網站，暫時停權伊朗政府領導人的帳戶，直到解除覆蓋全國的斷網封鎖。

根據《法新社》報導，伊朗近日爆發大規模示威，政府實施斷網封鎖消息。對此，美國駐伊朗特別代表虎克（Brian Hook）批評，伊朗政府是「虛偽的政權」，一方面禁止人民使用網路，一方面政府官員仍繼續使用社群網站，他痛批「伊朗政權試圖掩蓋造成全國數千名示威者的死亡及悲劇。」

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虎克呼籲，臉書、IG及推特等公司，暫時關閉伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）、總統魯哈尼（Hassan Rouhani）及外長扎里夫（Javad Zarif ）等人的帳戶，直到伊朗恢復人民上網的權利。

伊朗司法部表示，革命衛隊已逮捕約100人，被控策劃及煽動暴動。伊朗官方統計目前有5人死亡；而據國際特赦組織估計，死亡人數超過100人。

美國財政部22日下令對伊朗通訊部長賈赫羅米（Azari-Jahromi）進行制裁，以懲罰當局在示威期間封鎖網路通訊。

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