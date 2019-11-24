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迫害新聞自由！ 埃及獨立媒體編輯遭逮捕

埃及獨立媒體Mada Masr編輯札拉特（Shady Zalat）在開羅家中遭警方逮捕。（美聯社）

埃及獨立媒體Mada Masr編輯札拉特（Shady Zalat）在開羅家中遭警方逮捕。（美聯社）

2019-11-24 17:18:24

〔即時新聞／綜合報導〕埃及左派獨立媒體組織Mada Masr對外宣布，警方安全部隊已於昨日（23日）凌晨逮捕了一名37歲的編輯札拉特（Shady Zalat），這是埃及對異議人士的廣泛鎮壓後最新的逮捕行動。

綜合外媒報導，札拉特在23日凌晨，於開羅（Cairo）的家中遭到逮捕，警方將札拉特拘留，沒收他和妻子的筆記型電腦和他的手機，並且帶走許多與他工作相關的文件，警方告知札拉特的妻子他將被帶往吉薩公共安全局，但Mada Masr聲明表示目前仍無法掌握他的下落。

Mada Masr在網站發表公開聲明，要求埃及政府為札拉特的安全和福祉負責，呼籲當局立即無條件釋放。並提到札拉特只是以文字報導新聞，怒斥埃及政府在1個月內，多次監控札拉特的行蹤，更在未持有搜索令的情況下，進入札拉特的家中搜查並逮捕人，種種行為無疑是再次打擊埃及的新聞產業。

札拉特被逮之事被認為與一篇報導有關，上周Mada Masr在網站上刊登一篇文章指控總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的兒子馬哈穆德（Mahmoud）被轉移到莫斯科。報導內引用了關於埃及國家安全局的詳細資訊，來源自未屬名的阿聯和埃及官員。

自從9月以來，埃及罕見的反政府抗議活動遭到全面鎮壓，更已逮捕了至少4千人。Mada Masr也是近年來被埃及政府封鎖的數百個網站之一。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）研究顯示，埃及2019年的世界新聞自由指數排名從161下降至163名。紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）調查顯示，埃及遭監禁的記者人數僅次於土耳其和中國。據了解，2018調查全球記者遭監禁人數，土耳其68人、中國47人、埃及25人。

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