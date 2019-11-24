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香港區選出現66歲「首投族」！ 認反送中見證政府無能

香港區議會選舉今（24）日登場，許多投票所外一早就出現長長人龍。（路透）

香港區議會選舉今（24）日登場，許多投票所外一早就出現長長人龍。（路透）

2019-11-24 12:29:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉今（24）日舉行，許多投票站都出現長長人龍。香港沙田區一早更是出現高齡66歲的「首投族」伯伯，他說自己多年來滿意現狀、信任政府，今年反送中運動後見證到政府及官員無能，決定出來投票表達意見。

根據《香港01》報導，沙田區瀝源投票站外自今早7時許就有長長人龍，其中一名現年66歲的「首投族」陳先生表示，多年來都滿意制度且信任政府，但今年他認為政府處理風波的態度不好，不願意聽市民、學者、法官的意見，見證到了政府及官員的無能。

陳先生強調，這次投票只考慮候選人的立場，希望有機會先改變現狀，往後的選舉就會再考慮候選人的地區選務工作情形。陳先生說，雖然是第一次投票，但他並不緊張，並決定以後每年都要站出來投票，表達自己意見。

至上午11點半 投票人數突破百萬

香港區議會選舉將於今日上午7點半至晚間10點半期間舉行，本次選舉投票情形熱烈，截至上午11點半，累積投票人數正式突破百萬達1007100人，是2015年區議會選舉的2.96倍，累積投票率為24.37%，是上屆區選的2.23倍。作為對比，上屆區選的累積投票人數直至晚間6點半才突破100萬。

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