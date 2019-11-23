令人心疼的願望...女童寫信給耶誕老人 盼能有個家與食物

英7歲女童，寫下一封信給耶誕老人，希望今年耶誕節能有個家、足夠食物能和家人一起渡過。（圖擷自市議員伍德豪斯推特 @GerardWoodhous1）

2019-11-23 16:48:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國利物浦一名7歲女童，寫下一封令人心碎的願望清單給耶誕老人，希望自己在今年耶誕節能有個家、有足夠的食物，並且能和家人一起渡過。

綜合外媒報導，一名女童在利物浦L6社區中心（L6 Community Center in Liverpool）的耶誕老人信箱中投信，信中寫下：「親愛的耶誕之父，你是否能幫忙？我們是否能有個可以過耶誕節的家？媽媽希望我們在一起。你是否能給我們一些食物？而我是否能得到一個洋娃娃作為耶誕禮物？」

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勞工與合作黨市議員伍德豪斯（Gerard Woodhouse）表示，自己日前在社區中心的信箱看見這封信，心痛之餘同時決定將這封信分享到推特上，希望能讓更多人看見，社會上仍有許多需要幫助的孩童。

伍德豪斯表示，自己認識這些孩子，而這些孩子正處於無憂無慮的年紀，不應該要為耶誕節而煩惱。伍德豪斯也提到在過去幾週曾和社區中心的孩子聊天，其中一位兒童表示，自己只希望能過個溫暖的耶誕節。伍德豪斯說，這些孩子清楚知道自己的父母負擔不起耶誕節禮物。

伍德豪斯在推特上分享這封令人悲傷的信件後，已有將近300次的轉推，許多人紛紛為這非營利組織捐贈金錢和禮物，並且帶來大量的志工。

社區中心的工作人員馬歇爾（Shirley Marshall）則表示，自從信件被公開後，中心獲得大量的支持和幫助，這讓社區中心團隊受寵若驚。也提到從志工時間、食物到新玩具，還有社區中心募款網站的捐款、支票和現金，中心已要被淹沒了。

馬歇爾表示，大量的資源湧入社區中心，這使社區團隊有些不知所措，但團隊將盡力支持這個家庭以及其他許多貧困家庭，讓每位兒童都能好好的度過今年耶誕節。

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