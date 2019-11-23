轉當中國間諜賣國 前美CIA情報員遭判刑19年

前CIA探員被吸收為共諜，遭判19年刑期。（法新社）

2019-11-23 08:07:59

〔即時新聞／綜合報導〕前美國中央情報局（CIA）情報員李振成（Jerry Chun Shing Lee）被中國吸收成為間諜，獲取報酬洩漏任職期間情報遭逮；李在今年5月認罪，美聯邦法院宣判他19年刑期。

55歲的李振成在2007年離開CIA後旅居香港，2名中國情報人員在2010年找上他，願付10萬美元並承諾照顧他一輩子的生活，來換取李振成在CIA期間所擁有的情報，李的私人銀行帳戶則在2010至2013年間陸續有數千、萬元不等的款項匯入。

請繼續往下閱讀...

美國維吉尼亞東區聯邦地區法院律師在聲明中指控，李振成沒有實現他對國家做出的承諾與責任，沒有嚴守國家重要情報，而是出賣了他的國家，與外國政府共謀成為間諜，且還不斷地向調查單位說謊。」

美國聯邦調查局（FBI）在收到司法部的指示後，於2012年搜索李振成位於夏威夷的旅館房間，發現了一本通訊錄，以及一本他還在CIA時的手寫筆記，內容包含高度敏感機密，像是CIA的資產、會議地點、手機號碼及秘密設施等。

李振成最初還對FBI撒謊，但在今年5月坦承洩露國家安全資訊給外國政府，美聯邦法院當地時間週五判處他19年刑期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法