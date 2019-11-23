是否簽署香港法案？ 華郵：川普暗示可能否決

美國總統川普22日接受訪問時，對是否簽署《香港人權與民主法案》含糊其辭，表示美國必須與香港站在一起，但他也會與中國國家主席習近平站在一起。（美聯社）

2019-11-23 07:32:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日接受訪問時，對是否簽署《香港人權與民主法案》含糊其辭，表示美國必須與香港站在一起，但他也會與中國國家主席習近平站在一起。美國媒體分析，川普這段話暗示可能會否決香港人權法案，以利與中國達成第一階段貿易協議。

川普22日接受《福斯新聞》節目「福斯與朋友」（Fox & Friends） 的專訪中說，「要不是有我，香港早在14分鐘內被消滅」，指稱中國國家主席習近平有100萬士兵準備鎮壓香港人，但他告訴習近平「別鑄下大錯」，且這將重創美中貿易協議，「我們必須和香港站在一起，但我也和習主席站在一起」。

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川普當天在白宮參加有關年輕人電子煙問題的會議上，被媒體問到是否會簽署香港人權法案，川普回說，「法案已經移交到白宮，我們將對法案好好研究。」

《路透》報導，川普對於是否簽署或否決香港人權法含糊其辭，吹噓他獨自一人阻止了北京鎮壓香港示威的100萬士兵。《華盛頓郵報》認為，川普這段話暗示可能會否決《香港人權與民主法案》，避免影響正在進行的美中貿易談判。

川普對香港法案含糊其辭的態度，引發國會議員的批評。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）說，香港法案即將成為法律，這是兩黨的關鍵時刻，以向世界其他國家發出了明確的信號，即腐敗政權的威脅不會阻礙美國支持香港數百萬名自由戰士。民主黨參議院領袖舒默（Charles E. Schumer）認為，對於一個承諾對中國強硬的人來說，川普總統對習近平畢恭畢敬顯得匪夷所思。

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