遭困理大第5天 17歲示威者：等和理非走完是勇武的責任

港理工大學遭到香港警方包圍已5天，留在校園內的勇武派在受訪時表示，勇武是一份責任，等確定合理非派全數離開，他才會考慮離開。圖為勇武派示意圖。（歐新社）

2019-11-21 22:35:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭到香港警方包圍已5天，留在校園內的17歲勇武派「阿駿」在受訪時表示，勇武是一份責任，等確定合理非派全數離開，他才會考慮離開。

根據《立場新聞》的訪問，隨著校園內的人數不斷減少，超過一星期沒回家的「阿駿」也希望離開，「我偶爾想念家裡的那張床，睡在這裡的椅子上不舒服」。不過，當被問到留下來的理由，「阿駿」不假思索的說：「等到和理非走完，我再看一下走不走的了，這個是勇武的職責。」

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報導指出，過去幾天，「阿駿」清晨6、7點就起身穿上盔甲，和其他勇武的朋友到處巡視。他們每逢整點巡邏一次，「看一下有無鬼（臥底）跑進來」。晚上，勇武派們又要警戒香港警察趁眾人休息時進入校園，並提醒留校人士到高處隱蔽的地方休息，並替他們在附近設障礙物，防止有人突然進入休息範圍。

報導指出，去留問題，一直讓留在理大的人掙扎不已。「阿駿」則是尊重每個人的選擇，他認為，由於不知警察什麼時候會大舉攻入校園，被困的人長期需要警戒四周安全，對精神消耗甚大，「我們（勇武）不可以逼和理非做我們想做的事」。有人希望離開，「阿駿」便盡可能親自送他們安全離開；不希望離開的，「阿駿」希望繼續留下來陪伴他們。

訪問的最後，有一名男生帶著哭腔說希望能離開，「我覺得好對不起你們，但是我想走，我家裡的人⋯⋯」現場一眾勇武派則異口同聲地追問，「是不是安全的？真的走了？」有人接著說：「不安全就回來，我們在這。你有個什麼事，我會穿上裝備出去幫你。」

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