為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

俄國歸還烏克蘭艦艇搞破壞 竟連燈具、插座和馬桶都拆光

俄國19日歸還烏克蘭3艘艦艇，圖為其中之一、砲艇尼科波號（Nikopol）。（法新社）

俄國19日歸還烏克蘭3艘艦艇，圖為其中之一、砲艇尼科波號（Nikopol）。（法新社）

2019-11-21 00:19:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭海軍司令20日表示，去年11月被俄羅斯非法扣押並於19日歸還的烏克蘭艦艇，船的狀況非常差，無法獨立航行，俄國人甚至拆了燈具、電源插座和馬桶。

《路透》報導，俄國去年在克里米亞附近的克斥海峽（Kerch Strait）攔截3艘烏克蘭艦艇，向船隻開火打傷了幾名船員，宣稱這2艘砲艇和1艘拖船已非法進入俄方領海。烏克蘭否認此事。

烏克蘭海軍司令瓦拉欽可（Ihor Voronchenko）上將告訴烏國電視台「第4頻道」（4th channel），這些艦艇還未到達烏克蘭領海，因為拖船的速度太慢。

瓦拉欽可表示，這些船無法獨立航行，「俄國人毀了它們，甚至拆下燈具、電源插座和馬桶。我們將向全世界展示俄國對船隻的野蠻行徑」。

烏克蘭總統澤倫斯基預計在南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）州的奧恰科夫（Ochakiv）迎接這些艦艇。

另外，今年9月烏俄兩國換俘，這些艦艇上的船員已被遣返烏克蘭。

俄國、烏克蘭、法國和德國下月將在巴黎舉行四國和平峰會，俄國在會談登場前歸還烏國艦艇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
下月四國和平峰會 俄國今歸還烏克蘭3船艇
2019-11-18 23:59

下月四國和平峰會 俄國今歸還烏克蘭3船艇
烏克蘭東部傳逐步撤兵 有望促成峰會終止5年內戰
2019-11-09 23:44

烏克蘭東部傳逐步撤兵 有望促成峰會終止5年內戰
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
向俄羅斯讓步 上萬烏克蘭人民上街抗議總統「背叛」
2019-10-08 00:10

向俄羅斯讓步 上萬烏克蘭人民上街抗議總統「背叛」
俄羅斯與烏克蘭換囚 交換人犯共70名
2019-09-08 01:08

俄羅斯與烏克蘭換囚 交換人犯共70名
遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫

遠傳率先啟動5G遠距診療前瞻計畫
俄國強押烏克蘭艦艇 醫師作家：台灣人應為借鏡
2018-11-26 19:09

俄國強押烏克蘭艦艇 醫師作家：台灣人應為借鏡
黑海戰火延燒！俄開火扣3軍艦 烏克蘭擬戒嚴備戰
2018-11-26 12:24

黑海戰火延燒！俄開火扣3軍艦 烏克蘭擬戒嚴備戰

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播