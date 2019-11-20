俄國歸還烏克蘭艦艇搞破壞 竟連燈具、插座和馬桶都拆光

俄國19日歸還烏克蘭3艘艦艇，圖為其中之一、砲艇尼科波號（Nikopol）。（法新社）

2019-11-21 00:19:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭海軍司令20日表示，去年11月被俄羅斯非法扣押並於19日歸還的烏克蘭艦艇，船的狀況非常差，無法獨立航行，俄國人甚至拆了燈具、電源插座和馬桶。

《路透》報導，俄國去年在克里米亞附近的克斥海峽（Kerch Strait）攔截3艘烏克蘭艦艇，向船隻開火打傷了幾名船員，宣稱這2艘砲艇和1艘拖船已非法進入俄方領海。烏克蘭否認此事。

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烏克蘭海軍司令瓦拉欽可（Ihor Voronchenko）上將告訴烏國電視台「第4頻道」（4th channel），這些艦艇還未到達烏克蘭領海，因為拖船的速度太慢。

瓦拉欽可表示，這些船無法獨立航行，「俄國人毀了它們，甚至拆下燈具、電源插座和馬桶。我們將向全世界展示俄國對船隻的野蠻行徑」。

烏克蘭總統澤倫斯基預計在南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）州的奧恰科夫（Ochakiv）迎接這些艦艇。

另外，今年9月烏俄兩國換俘，這些艦艇上的船員已被遣返烏克蘭。

俄國、烏克蘭、法國和德國下月將在巴黎舉行四國和平峰會，俄國在會談登場前歸還烏國艦艇。

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