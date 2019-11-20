來這一招？ 英保守黨帳號改名「事實查核」 遭推特警告

英國保守黨一度把推特帳號之一的名稱改為「factcheckUK」，factcheck意思是事實查核，推特今（20）日警告此舉涉嫌誤導公眾，若再有類似行動將採取果斷措施糾正。（圖取自推特）

2019-11-20 19:21:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國下月12日大選，執政黨保守黨一度把推特帳號之一的名稱改為「factcheckUK」，factcheck意思是事實查核，推特今（20）日警告此舉涉嫌誤導公眾，若再有類似行動將採取果斷措施糾正。

綜合外媒報導，保守黨競選總部新聞辦公室的推特帳號有7.6萬名追蹤者，在首相兼黨魁強森（Minister Boris）與工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）週二出席首場電視辯論時間，更改了推特帳號名稱。

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保守黨新聞辦公室推特帳號名稱原為「CCHQPress」，在辯論期間改為「factcheckUK」，大頭貼也更換為紫色背景的白色勾勾。直至電視辯論結束，保守黨新聞辦公室才重新換回本來的帳戶名稱。

「factcheckUK」看起來與FullFact、FactCheck等事實查核機構獨立相似，易讓人誤以為該推特帳號也發布事實查核資訊。Full Fact批評此舉具有誤導性，工黨也說這表明保守黨不值得信任。

推特發言人今日表示，推特致力於英國大選期間促進健康的辯論，禁止包括已驗證賬戶作出涉嫌誤導的行為，如有人通過編輯已驗證資訊來誤導公眾，推特將果斷採取糾正措施。

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