地球最大生物！ 藍鯨霸氣解放 「亮黃便便」蔓延海上

一位景觀攝影師魏斯近日在澳洲伯斯的南方，用無人機捕捉到「藍鯨排便」的畫面，多達200公升的「亮黃色排泄物」在海上蔓延，景象相當壯觀。（圖擷取自Twitter「Blue whale news」）

2019-11-19 21:48:54

〔即時新聞／綜合報導〕藍鯨是地球上現存體型最大的動物，也是地球史上最大生物，一位景觀攝影師魏斯（Ian Wiese）近日在澳洲伯斯（Perth）的南方，用無人機捕捉到「藍鯨排便」的畫面，多達200公升的「亮黃色排泄物」在海上蔓延，景象相當壯觀。

綜合外媒報導，景觀攝影師魏斯近日獲得政府許可，得以在西澳海岸線用無人機拍攝，他當日跟拍一頭向南洄游的藍鯨，沒想到竟意外拍到藍鯨排泄「亮黃糞便」的罕見景象，魏斯表示，藍鯨的排泄物通常都是粉紅色，他也是頭一次看到亮黃色的便便。

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根據外媒報導，魏斯的「藍鯨排便影片」讓海洋學者欣喜若狂，西澳鯨魚研究中心（West Australian Centre for Whale Research）的學者詹納（Curt Jenner）對此表示，「藍鯨是地球上瀕臨絕種的動物之一，能看到這個影像令人振奮」；詹納還指出，「藍鯨每次解放會產生約200公升排泄物，牠們的糞便富含營養，不僅能供給小魚和磷蝦，還有助於藻類生長，而藻類是所有海洋生物的食物來源」。

藍鯨作為地球史上最大的生物，身長平均能達到33公尺，體重可達177公噸，根據資料顯示，人類的捕鯨活動在上世紀盛行超過40年，導致藍鯨近乎滅絕，直到60年代開始禁捕後，數量才逐漸回升。目前，藍鯨仍被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「瀕危物種」（endangered species，簡稱EN）。

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