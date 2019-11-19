港3大學危險實驗藥物遭竊！「氰化物」入口鼻可奪命

香港示威衝突越演越烈，日前傳出香港中文大學、香港理工大學以及香港城市大學等校內實驗室中的危險藥品遺失。（路透）

2019-11-19 11:15:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港警民衝突越演越烈，警方甚至衝入校園，侵害大學聖地。近日更傳出香港理工大學、香港中文大學以及香港城市大學3所學校實驗室藥品遭竊，遺失藥品甚至有劇毒「氰化物」。

據《南華早報》報導，上述3所大學向警方表示，化學物質近日從實驗室中被盜，而前香港中文大學講師鄺士山（Kenneth Kwong Si-san）說，其中更包含劇毒氰化鋅和亞砷酸鈉，這兩種化合物基本上是氰化物和亞砷酸鹽的化合物，通常在實驗室中少量儲存，並用作化學反應的催化劑。

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儘管上述2種物質若透過「粉末形式」接觸，並不會產生重大風險，但若進入人體的眼睛、鼻腔或是嘴巴裡，經過黏膜組織，將可致命。臨床毒物學家馮顯達則表示，只要10幾毫克的氰化物就可喪命，而且攝入超過230毫克的亞砷酸鹽也會送命，並且會伴隨心律不整和腹瀉症狀。

報導指出，香港中文大學遺失80升濃硝酸、17.5升濃硫酸和2.5升己烷。毒物專家也指出，若該類藥品使用不當，可以用來「殺人」，且這類藥品比起汽油和炸彈來得危險，例如濃酸可以做成腐蝕性炸彈，亞砷酸鈉粉末甚至只要少量就足以侵蝕皮膚、甚至死亡。

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