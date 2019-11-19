蓬佩奧關切香港理大衝突 喊話要林鄭獨立調查

2019-11-19 05:36:02

〔中央社〕香港理工大學警民衝突對峙引發外界關注，美國國務卿蓬佩奧今天對此表達嚴重關切，呼籲各方克制。蓬佩奧也對香港特首林鄭月娥公開喊話，希望她對示威運動展開獨立調查。

香港「反送中」示威者自17日起在理工大學與港警爆發激烈衝突，校園陷入火海畫面震驚各界，引發國際高度關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天臨時決定親自現身國務院大樓，針對伊朗、伊拉克及香港等地抗議事件發表聲明。

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針對香港情勢，蓬佩奧表示，美方對香港內部政治動盪與暴力加劇嚴重關切，其中包括示威者與港警在理工大學及其他校園的對峙事件。

蓬佩奧指出，美方多次呼籲香港各方保持克制，任何一方採取暴力手段都是不被接受的，但為香港帶來平靜的主要責任仍在於香港政府。蓬佩奧強調：「光靠執法努力無法解決動盪與暴力，（香港）政府須採取明確步驟來處理外界憂慮。」

對此，蓬佩奧特別對香港特首林鄭月娥喊話，呼籲她對抗議相關事件展開獨立調查，作為「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）審視調查的補充，以推動責任追究。

蓬佩奧也再次重申美方立場，敦促中共履行其對香港人民的承諾。他強調：「香港人民要的只是『中英聯合聲明』所承諾他們的自由，這聲明是在聯合國登記在案的文件。」

蓬佩奧15日前往美國德州休士頓萊斯大學（Rice University）以人權自由為題發表演說時，也被問及若中國使用武力鎮壓香港，美國是否會介入。蓬佩奧當時回應說，川普總統不排除思考如何妥當因應的可能性。（編輯：張佑之）

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