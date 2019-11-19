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威尼斯經歷一週空前水災 民眾努力回復正常生活

2019-11-19 00:37:02

〔中央社〕義大利威尼斯經歷為期一週的空前水災後，市容遭到摧毀，住房、商家及古蹟浸沒水中，所幸災情於今天趨緩，民眾試圖恢復正常生活。

威尼斯的學校已經重新開放，商家則拿起拖把及水桶，想要掃除水災留下的積水與淤泥。他們的商店自12日起慘遭水災侵襲。

威尼斯今天中午滿潮水位估計是1.1至1.15公尺，相較過去一週已大幅改善，一週以來當地已三度經歷超過1.5公尺的滿潮水位。

列為世界文化遺產的威尼斯為潟湖圍繞，民眾早已習慣水災，但過去一週的淹水在現代前所未見，12日的滿潮水位是自1966年以來之最。

威尼斯潮汐監管當局指出，位於全市最低點之一的地標聖馬可廣場（St Mark's Square），在潮水漲至海平面80公分以上時開始淹水。威尼斯一度估計全市有70%淹水。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）推文表示：「居民及商家很快就能取得申請表要求補償。這要歸功於所有人的辛勤工作。」

畫家古利耶米（Davide De Guglielmi）在畫廊外誓言，清理後要重新開放。他告訴艾吉新聞社（AGI）：「我們很固執，我們知道居住在這個城市要付的代價。我們失去一切。」

預報員估計，在未來幾天，威尼斯滿潮水位不會超過1.1公尺，得以讓居民評估損失，布魯納羅已估算損失逾10億歐元。

佛羅倫斯（Florence）及比薩（Pisa）民眾昨天面臨阿諾河（Arno）發生洪災的可能性，但這兩個城市都逃過水災，緊急狀態已經解除。

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