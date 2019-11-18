下月四國和平峰會 俄國今歸還烏克蘭3船艇

俄國今（18）日宣布歸還一年前扣押的烏國船艇。圖為砲艇伯德揚斯克號（Berdyansk）。（資料照，路透）

2019-11-18 23:59:25

〔即時新聞／綜合報導〕釋出善意？俄羅斯與烏克蘭2國領導人下月在法國舉行四方會談，俄國今（18）日宣布歸還一年前扣押的烏國船艇。

《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），一直試圖解決烏東衝突，9月與俄國換俘後，法國上週五宣布，澤倫斯基12月9日將在巴黎與俄國總統普廷（Vladimir Putin）進行首次面對面會談。

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這場會談由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）主持，是烏俄爆發衝突後2016年以來最高級別談判。

在會談登場前，俄國外交部今日表示，俄方已將1年前被扣押的2艘砲艇和1艘拖船移交給烏克蘭。俄方說，這些艦艇「非法越過俄國邊界」，被當作證據扣留，但現在俄方不需要了。

烏克蘭政府已確認俄方移交了砲艇伯德揚斯克號（Berdyansk）、尼科波號（Nikopol）及拖船雅納卡帕號（Yana Kapa）。烏克蘭海軍說，這些船艇已經開始向烏克蘭國土移動。

這些烏克蘭船艇去年11月被俄方扣押，這是自2014年兩國爆發衝突以來最嚴重的對抗。俄方在克里米亞半島旁的克赤海峽向3艘船艇開火並扣留3船，還有24名烏克蘭船員被俘。

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