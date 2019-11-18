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首頁　>　國際

報導中國勢力擴張被盯上 萬那杜資深記者有家歸不得

2019-11-18 22:13:52
中國近年積極與萬那杜等南太平洋國家交好。（彭博）

中國近年積極與萬那杜等南太平洋國家交好。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋近年成為美國、中國、澳洲、紐西蘭的必爭之地，該區域國家的動向和決策，因而深受這些大國影響。法新社18日報導，南太地區資深記者麥嘉瑞（Dan McGarry）17日被禁止從澳洲搭機返回萬那杜（Vanuatu）的家，認為是自己報導中國在萬那杜擴張影響力，令當局感到不安。

「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）媒體總監麥嘉瑞17日原將從澳洲布里斯本飛往萬那杜首都維拉港（Port Vila），但航空公司工作人員告訴麥嘉瑞，萬那杜移民署禁止其登機。麥嘉瑞前幾天更被告知，他的工作許可證不會獲得萬那杜政府展延。

南太地區資深記者麥嘉瑞（Dan McGarry）。（圖取自網路）

南太地區資深記者麥嘉瑞（Dan McGarry）。（圖取自網路）

對此，麥嘉瑞18日表示，自己是因為報導中國在萬那杜的行為，而被萬那杜政府盯上，「他們現在的行為，就是每個感到內疚的政府，在遭遇麻煩時會有的行為。他們寧願讓我閉嘴，把我拒於門外，也不願誠實地與大眾討論我們所報導的事。」

麥嘉瑞和「萬那杜每日郵報」大幅報導北京投資萬那杜基礎設施計畫，以及維拉港當局的護照出售計畫，而該計畫也牽涉到大批中國公民。該報7月曾披露，中國警察入境萬那杜，在未經當地司法程序審理的情況下，遣返6名嫌犯，其中有4人持有萬那杜護照。麥嘉瑞認為，此事曝光激怒萬那杜政府。

身為加拿大公民的麥嘉瑞，已在萬那杜居住16年。他說，他很想回到妻子和2名年幼女兒身邊，「我沒做錯任何事，大家都很清楚。僅是因為我們把令人不舒服的事實報導出來，就要讓無辜的孩子受苦，實在太殘忍了」。

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