香港人反抗》到理大接放學！中學校長團救被圍學生

香港理工大學內示威者及學生遭警方包圍進入第3夜，數十位中學校長今（18）日晚間前往理大支援學生。圖為稍早理大內學生及示威者為突破包圍，遭警方壓制逮捕。（彭博）

2019-11-18 20:40:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續，香港理工大學內示威者及學生遭警方包圍進入第3夜，數十位中學校長今（18）日晚間前往理大支援學生，因理大內有約百名中學學生，分別來自數十所學校。

香港理工大學內示威者及學生遭警方包圍來到第3夜，理大校方曾稱已與警方溝通，警方暫時不會攻入校園，希望教職員、學生及各界人士離開校園，但香港保安局李家超已在記者會上證實，理大內所有人都將被控以「暴動罪」逮捕，截至目前為止，所有試圖走出校園者不是被催淚彈等武器驅趕回校區，就是遭警方拘捕。

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對此，香港市民緊急發起「萬人接放學」遊行，今晚8時從香港尖沙咀遊行至理大一帶。香港教育界立法會議員葉建源發布一張照片，指稱是香港各中學數十位校長，正前往理大要支援學生。

葉建源說，理工大學內被警方圍困的學生中約有近百名中學生，分別來自數十所學校。中學校長挺身而出，保護學生的作為，引起香港網友一面倒表達感激之情。

根據理大學生會表示，已確認其中6位中學校長將在社工陪同下進入校內，探望被困的中小學生。校長團也將在現場與政府代表接洽，討論化解衝突危機的安排。

立法會議員葉建源發出新聞稿轉述，校長團希望扮演從中斡旋協調的角色，希望警方批准校長及家長進入校園，陪伴學生及提供相關協助，呼籲警方克制、不要使用過度武力、阻礙醫護救援及拘捕義務救護員。

但聲明中聲稱將陪同未成年學生「接受警方需要的手續」，遭部分示威者質疑要學生「自首」，其中幾名校長及社工也被質疑為「紅底」或港府聘員，有示威者呼籲不要隨意輕信而「自首認罪」。

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理大學生會已確認其中6位中學校長將在社工陪同下進入校內，探望被困的中小學生。校長團也將在現場與政府代表接洽，討論化解衝突危機的安排。（圖取自臉書 Ip Kin Yuen 葉建源）

香港民主黨立法會議員葉建源發出新聞稿表示，希望警方批准校長入內提供學生協助。（圖取自臉書 Ip Kin Yuen 葉建源）

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