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破迷思！揭「真相」！全球首間「陰道博物館」倫敦開幕

2019-11-18 22:27:34
「陰道博物館」首場展覽的主題是要「破除大眾對陰道的諸多誤解」，並在展場中陳列巨大的棉條、月亮杯以及可樂瓶，還有內褲、各式陰部圖片等展品。（法新社）

「陰道博物館」首場展覽的主題是要「破除大眾對陰道的諸多誤解」，並在展場中陳列巨大的棉條、月亮杯以及可樂瓶，還有內褲、各式陰部圖片等展品。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕全球首間「陰道博物館」（Vagina Museum）於英國倫敦（ London）開幕，16日開放的首展中，以衛生棉條、月亮杯和內褲為展品，並探討關於月經、避孕、私處衛生及性行為的「真相」，旨在破除女性及大眾對陰道的迷思與誤解。

綜合外媒報導，創辦人謝克特（Florence Schechter）2017年發現冰島有一間「陰莖博物館」（Phallological Museum），但全世界沒有任何關於「陰道」的博物館後，同年透過線上群眾募資，以1000名支持者提供的5萬英鎊（約合新台幣196萬元）資金，於倫敦肯頓市集（Camden）打造全球首間「陰道博物館」。

「陰道博物館」坐落在肯頓市集，室內面積700平方英尺（約20坪），首場展覽的主題旨在「破除大眾對陰道的諸多誤解」，向大眾傳達如何清潔陰部、陰部的不同外觀、經期的正確知是、性別教育議及避孕方法等正確知識，並在展場中陳列巨大的棉條、月亮杯以及可樂瓶，還有內褲、各式陰部圖片等展品。

陰道博物館內所展示的放大版的「可樂瓶」，看似與陰道毫無關聯，但在1950至1960年代，卻有不少美國女性用「可樂灌洗陰道」來避孕。

全球首間「陰道博物館」（Vagina Museum）於英國倫敦（ London）開幕，16日開放的首展中，以衛生棉條、月亮杯和內褲為展品，並探討關於月經、避孕、私處衛生及性行為的「真相」，旨在破除女性及大眾對陰道的迷思與誤解。圖為「陰道博物館」創辦人謝克特。（法新社）

全球首間「陰道博物館」（Vagina Museum）於英國倫敦（ London）開幕，16日開放的首展中，以衛生棉條、月亮杯和內褲為展品，並探討關於月經、避孕、私處衛生及性行為的「真相」，旨在破除女性及大眾對陰道的迷思與誤解。圖為「陰道博物館」創辦人謝克特。（法新社）

策展人克里德（Sarah Creed）指出，一份針對英國民眾對於「女性陰部認識調查」的調查結果顯示，超過一半的人無法正確地分辨女性的尿道、陰唇以及陰道，有6成的男性及將近5成的女性羞於標出「陰道」，甚至大部分的男性及女性完全不知道女性的尿道在哪裡。

克里德表示，這項調查結果讓她非常驚訝，陰未對於她而言，這些都屬於「常識」，但該調查結果中，最讓她不敢置信的是，竟有五分之一的成年女性認為必須除去棉塞才能排尿！此外，英國接受子宮頸抹片篩檢女性人數創下20年新低，讓女性能正視自身「陰部健康」，不受社會對女性私密處污名的影響、不要恥於就醫，是當務之急。

除了實體及線上展覽，博物館中有戲劇表演、女性主義文學讀書會等活動以及陰道保健書面資訊能夠帶回家閱讀，該博物館也歡迎不同性別族群（LGBTQ+），希望大家都能擺脫舊時代遺留的的階級主義，不再被厭女、恐同等社會眼光所束縛，所有人都能認識陰部以及尊重不同性別與性傾向的族群。

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