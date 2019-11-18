香港人反抗》《禁蒙面法》違憲！ 港警：暫停執行、僅有3案

港高院今（18）日裁定部分《緊急條例》及《禁蒙面法》違憲，港警傍晚宣布將暫停執行《禁蒙面法》，但稱「單純」違反該法被捕者僅有3案。圖為本月5日示威群眾配戴「V怪客」上街抗議《禁蒙面法》。（路透）

2019-11-18 19:57:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續進行，港府10月4日引據《緊急條例》訂定《禁蒙面法》，今（18）日遭香港高等法院裁定違憲，港警下午5時許在記者會上宣布，將暫停執行《禁蒙面法》，但稱「單純」違反該法被捕者僅有3案，遭外界質疑羅織罪名。

綜合港媒報導，港府上（10）月初引據香港《緊急條例》，繞過立法會審議強制執行《禁蒙面法》，連中小學、幼稚園等校園皆迫於壓力發出家長通知書，要求學童非特殊狀況不佩戴口罩，引起香港社會極大反彈。

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香港高等法院今（18）日裁定，《緊急條例》容許特首在「危害公安」情況下立法，與《基本法》有違，且《禁蒙面法》第3條、第5條不符比例原則，在限制基本權利上「超乎合理需要」，因此裁定《緊急條例》「危害公安」部分及《禁蒙面法》違憲。

對此，港警組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華下午5時許在記者會上表示，將暫停執行《禁蒙面法》，並稱「單純」涉違反該法者只有3件，其中一件遭起訴，尚未進入審訊，警方將與律政司商討如何處理。然而該數字遭外界質疑是否對示威者羅織罪名。

據悉，香港市民晚間緊急發起「萬人接放學」遊行，號召全港「和理非」（和平、理性、非暴力）示威者走上街頭，一起拯救被包圍並困在香港理工大學的學生、示威者以及其他志工、救護員、記者等。

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