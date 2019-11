美國加州1槍手潛入住家派對掃射 至少4死6傷

2019-11-18 15:53:33

〔即時新聞/綜合報導〕美國當地時間17日晚間6時許,加州弗雷斯諾(Fresno)一戶人家邀請親友在自家庭院開心舉辦派對,不料竟有嫌犯持槍闖入,並朝人群開槍掃射,造成至少10人中彈,其中有4人死亡、6人受傷。

綜合外媒報導,根據弗雷斯諾警局說法,一戶家庭舉辦派對,至少有35名親友聚集後院觀賞足球比賽,卻有1名槍手偷偷潛入並朝人群開槍,槍手犯案後隨即逃離現場,至少造成4人死亡、6人受傷。

根據現場畫面,警車及救護車幾乎停滿案發現場周圍,不過警方目前仍未發布有關槍手的消息,警方正在調閱附近監視器畫面,並努力尋找相關人證。

警方透露,案發位置大約位在弗雷斯諾優勝美地國際機場(Fresno Yosemite International Airport)南方、東拉莫納大道(East Lamona Avenue)5300街區附近。

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp