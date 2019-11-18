美國加州1槍手潛入住家派對掃射 至少4死6傷

當地時間17日晚間6時許，美國加州弗雷斯諾（Fresno）一戶人家開心舉辦派對，不料竟有嫌犯持槍闖入，並朝人群開槍，造成至少10人中彈，其中有4人死亡、6人受傷。（美聯社）

2019-11-18 15:53:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間17日晚間6時許，加州弗雷斯諾（Fresno）一戶人家邀請親友在自家庭院開心舉辦派對，不料竟有嫌犯持槍闖入，並朝人群開槍掃射，造成至少10人中彈，其中有4人死亡、6人受傷。

綜合外媒報導，根據弗雷斯諾警局說法，一戶家庭舉辦派對，至少有35名親友聚集後院觀賞足球比賽，卻有1名槍手偷偷潛入並朝人群開槍，槍手犯案後隨即逃離現場，至少造成4人死亡、6人受傷。

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根據現場畫面，警車及救護車幾乎停滿案發現場周圍，不過警方目前仍未發布有關槍手的消息，警方正在調閱附近監視器畫面，並努力尋找相關人證。

警方透露，案發位置大約位在弗雷斯諾優勝美地國際機場（Fresno Yosemite International Airport）南方、東拉莫納大道（East Lamona Avenue）5300街區附近。

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp — Dennis Valera （@dennisreports） 2019年11月18日

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